Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий

После утренних заездов, когда ровно половина участников Ф1 уступили свои машины новичкам, пелотон собрался в традиционном составе. Однако и на этот раз увидеть объективную расстановку сил не вышло – теперь из-за двух долгих периодов красных флагов, которые вынудили команды менять свои планы.

С начала тренировки прошло всего восемь минут, когда в третьем повороте улетел в барьер Карлос Сайнс – в скоростной дуге тот оказался в «грязном» воздухе от машины впереди и, похоже, приподнял ногу с газа. Ferrari сорвало с траектории и закрутило, бросив в барьер.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии в тренировке

По прошествии 27 минут, когда трассу привели в порядок, гонщики вновь покинули пит-лейн, однако почти сразу в новую аварию попал Нико Хюлькенберг – теперь в первом повороте после слишком далекого выезда на внутренний поребрик.

После удара о внешнее ограждение правым задним колесом пилоту Haas также пришлось остановиться. Это привело к новой паузе, теперь на 16 минут.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

В итоге потренировать длинные серии никому так и не удалось, а по результатам пройденных кругов протокол возглавил Шарль Леклер, которому вернул машину Роберт Шварцман. Монегаск проехал круг на 1:24.809 (Soft / C5), опередив на 0,043 секунды Ландо Норриса из McLaren и на 0,173 – действующего чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull.

При этом голландец сначала остался недоволен тем, что в очередь на выезде с пит-лейна перед ним влезли выехавшие из гаража гонщики Williams, а затем назвал машину «скачущей как кенгуру» на третьем секторе.

Четвертым свою финальную пятницу за Alfa Romeo (с будущего года команда получит новое имя) завершил Валттери Боттас, отстав на 0,215. Джордж Расселл стал сильнейшим представителем Mercedes на шестой позиции, он проиграл одну сотую секунды Серхио Пересу.

Результаты сессии оказались невероятно плотными – 15 лучших результатов уложились всего в 0,86 секунды. Все команды, за исключением Haas и Williams, пока очень близки по силам.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби