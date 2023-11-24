Формула 1 Гран При Абу-Даби
Отчет о тренировке

Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий

Из-за красных флагов команды потеряли больше половины сессии – сначала машину разбил Карлос Сайнс, а следом – Нико Хюлькенберг

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

После утренних заездов, когда ровно половина участников Ф1 уступили свои машины новичкам, пелотон собрался в традиционном составе. Однако и на этот раз увидеть объективную расстановку сил не вышло – теперь из-за двух долгих периодов красных флагов, которые вынудили команды менять свои планы. 

С начала тренировки прошло всего восемь минут, когда в третьем повороте улетел в барьер Карлос Сайнс – в скоростной дуге тот оказался в «грязном» воздухе от машины впереди и, похоже, приподнял ногу с газа. Ferrari сорвало с траектории и закрутило, бросив в барьер. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии в тренировке

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии в тренировке

По прошествии 27 минут, когда трассу привели в порядок, гонщики вновь покинули пит-лейн, однако почти сразу в новую аварию попал Нико Хюлькенберг – теперь в первом повороте после слишком далекого выезда на внутренний поребрик.

После удара о внешнее ограждение правым задним колесом пилоту Haas также пришлось остановиться. Это привело к новой паузе, теперь на 16 минут. 

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

В итоге потренировать длинные серии никому так и не удалось, а по результатам пройденных кругов протокол возглавил Шарль Леклер, которому вернул машину Роберт Шварцман. Монегаск проехал круг на 1:24.809 (Soft / C5), опередив на 0,043 секунды Ландо Норриса из McLaren и на 0,173 – действующего чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull.

При этом голландец сначала остался недоволен тем, что в очередь на выезде с пит-лейна перед ним влезли выехавшие из гаража гонщики Williams, а затем назвал машину «скачущей как кенгуру» на третьем секторе. 

Четвертым свою финальную пятницу за Alfa Romeo (с будущего года команда получит новое имя) завершил Валттери Боттас, отстав на 0,215. Джордж Расселл стал сильнейшим представителем Mercedes на шестой позиции, он проиграл одну сотую секунды Серхио Пересу.  

Результаты сессии оказались невероятно плотными – 15 лучших результатов уложились всего в 0,86 секунды. Все команды, за исключением Haas и Williams, пока очень близки по силам. 

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 16

1'24.809
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 18

+0.043

1'24.852
3 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 17

+0.173

1'24.982
4 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 16

+0.215

1'25.024
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 17

+0.303

1'25.112
6 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 17

+0.313

1'25.122
7 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 18

+0.414

1'25.223
8 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 16

+0.506

1'25.315
9 France Пьер ГаслиAlpine 15

+0.512

1'25.321
10 Australia Оскар ПиастриMcLaren 18

+0.552

1'25.361
11 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 17

+0.588

1'25.397
12 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 16

+0.658

1'25.467
13 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 17

+0.683

1'25.492
14 France Эстебан ОконAlpine 17

+0.757

1'25.566
15 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 17

+0.860

1'25.669
16 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 20

+1.272

1'26.081
17 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 18

+1.604

1'26.413
18 United States Логан СарджентWilliams 17

+1.850

1'26.659
19 Spain Карлос СайнсFerrari 4

+1.898

1'26.707
20 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 7

+2.338

1'27.147
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