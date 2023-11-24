Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий
Из-за красных флагов команды потеряли больше половины сессии – сначала машину разбил Карлос Сайнс, а следом – Нико Хюлькенберг
После утренних заездов, когда ровно половина участников Ф1 уступили свои машины новичкам, пелотон собрался в традиционном составе. Однако и на этот раз увидеть объективную расстановку сил не вышло – теперь из-за двух долгих периодов красных флагов, которые вынудили команды менять свои планы.
С начала тренировки прошло всего восемь минут, когда в третьем повороте улетел в барьер Карлос Сайнс – в скоростной дуге тот оказался в «грязном» воздухе от машины впереди и, похоже, приподнял ногу с газа. Ferrari сорвало с траектории и закрутило, бросив в барьер.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии в тренировке
По прошествии 27 минут, когда трассу привели в порядок, гонщики вновь покинули пит-лейн, однако почти сразу в новую аварию попал Нико Хюлькенберг – теперь в первом повороте после слишком далекого выезда на внутренний поребрик.
После удара о внешнее ограждение правым задним колесом пилоту Haas также пришлось остановиться. Это привело к новой паузе, теперь на 16 минут.
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке
В итоге потренировать длинные серии никому так и не удалось, а по результатам пройденных кругов протокол возглавил Шарль Леклер, которому вернул машину Роберт Шварцман. Монегаск проехал круг на 1:24.809 (Soft / C5), опередив на 0,043 секунды Ландо Норриса из McLaren и на 0,173 – действующего чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull.
При этом голландец сначала остался недоволен тем, что в очередь на выезде с пит-лейна перед ним влезли выехавшие из гаража гонщики Williams, а затем назвал машину «скачущей как кенгуру» на третьем секторе.
Четвертым свою финальную пятницу за Alfa Romeo (с будущего года команда получит новое имя) завершил Валттери Боттас, отстав на 0,215. Джордж Расселл стал сильнейшим представителем Mercedes на шестой позиции, он проиграл одну сотую секунды Серхио Пересу.
Результаты сессии оказались невероятно плотными – 15 лучших результатов уложились всего в 0,86 секунды. Все команды, за исключением Haas и Williams, пока очень близки по силам.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби
Самое важное:
Марко пришлось заплатить Хорнеру 500 евро из-за поула Ферстаппена
Марко пришлось заплатить Хорнеру 500 евро из-за поула Ферстаппена Марко пришлось заплатить Хорнеру 500 евро из-за поула Ферстаппена
Сезон-2023: дуэли в квалификациях
Сезон-2023: дуэли в квалификациях Сезон-2023: дуэли в квалификациях
«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия
«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия «Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия
Сайнс назвал причиной слабой квалификации козни соперников
Сайнс назвал причиной слабой квалификации козни соперников Сайнс назвал причиной слабой квалификации козни соперников
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.