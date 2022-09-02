Леклер стал быстрейшим в пятницу, Ферстаппен – 8-й
Первый день Гран При Нидерландов завершился в пользу Ferrari, лидер чемпионата и кумир местных трибун столкнулся с нехваткой скорости
После преимущества Mercedes в первой сессии на трассе «Зандфорт» расстановка радикально изменилась во второй. Заезды начались с задержкой, а ближе к концу были прерваны красными флагами, но в итоге две первые строчки протокола остались за пилотами Ferrari.
Шарль Леклер опередил Карлоса Сайнса всего на 0,004 секунды, но даже более важной видится другая цифра – 0,697. Именно столько уступил лидер пятницы действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Причем в этот раз у пилота Red Bull не было каких-то очевидных проблем, как в первой тренировке, а другой гонщик команды Серхио Перес и вовсе остался 12-м. У «Быков» явно просматриваются сложности с темпом.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB18
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Старт тренировки пришлось отложить на 15 минут из-за двух красных флагов по ходу квалификационной сессии Ф2. Макс одним из первых выехал на трассу и сразу приступил к работе на сликах Soft. Он сразу захватил лидерство в сессии, пока соперники постепенно набирали темп.
Однако затем картина изменилась: Ферстаппен тренировал квалификационные попытки, но его лучший результат составил 1:13.042. Это время превзошли сразу семеро гонщиков, после чего все традиционно переключились на длинные серии, и положение больше не менялось.
За 15 минут до клетчатого флага Юки Цунода усадил свою AlphaTauri в гравий в десятом повороте, из-за чего судьи вывесили красные флаги.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Эрик Юниус
Льюис Хэмилтон в итоге завершил день третьим, опередив на несколько сотых Ландо Норриса. Третьим подряд британцем в протоколе стал Джордж Расселл.
Силу моторов Mercedes подтвердил Лэнс Стролл из Aston Martin, сумевший проехать быстрее Фернандо Алонсо. Десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, замкнули Эстебан Окон с Даниэлем Риккардо.
Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'12.345
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'12.349
|0.004
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'12.417
|0.072
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'12.448
|0.103
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'12.655
|0.310
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'12.746
|0.401
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|25
|1'12.848
|0.503
|8
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'13.042
|0.697
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'13.305
|0.960
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|10
|1'13.362
|1.017
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'13.419
|1.074
|12
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'13.493
|1.148
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|27
|1'13.604
|1.259
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'13.611
|1.266
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'13.624
|1.279
|16
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|16
|1'13.666
|1.321
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|26
|1'13.837
|1.492
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'14.167
|1.822
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|25
|1'14.282
|1.937
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|24
|1'14.797
|2.452
|Полные результаты
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