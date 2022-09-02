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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Леклер стал быстрейшим в пятницу, Ферстаппен – 8-й

Первый день Гран При Нидерландов завершился в пользу Ferrari, лидер чемпионата и кумир местных трибун столкнулся с нехваткой скорости

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер стал быстрейшим в пятницу, Ферстаппен – 8-й
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После преимущества Mercedes в первой сессии на трассе «Зандфорт» расстановка радикально изменилась во второй. Заезды начались с задержкой, а ближе к концу были прерваны красными флагами, но в итоге две первые строчки протокола остались за пилотами Ferrari. 

Шарль Леклер опередил Карлоса Сайнса всего на 0,004 секунды, но даже более важной видится другая цифра – 0,697. Именно столько уступил лидер пятницы действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. 

Причем в этот раз у пилота Red Bull не было каких-то очевидных проблем, как в первой тренировке, а другой гонщик команды Серхио Перес и вовсе остался 12-м. У «Быков» явно просматриваются сложности с темпом.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Старт тренировки пришлось отложить на 15 минут из-за двух красных флагов по ходу квалификационной сессии Ф2. Макс одним из первых выехал на трассу и сразу приступил к работе на сликах Soft. Он сразу захватил лидерство в сессии, пока соперники постепенно набирали темп. 

Однако затем картина изменилась: Ферстаппен тренировал квалификационные попытки, но его лучший результат составил 1:13.042. Это время превзошли сразу семеро гонщиков, после чего все традиционно переключились на длинные серии, и положение больше не менялось. 

За 15 минут до клетчатого флага Юки Цунода усадил свою AlphaTauri в гравий в десятом повороте, из-за чего судьи вывесили красные флаги. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Эрик Юниус

Льюис Хэмилтон в итоге завершил день третьим, опередив на несколько сотых Ландо Норриса. Третьим подряд британцем в протоколе стал Джордж Расселл.

Силу моторов Mercedes подтвердил Лэнс Стролл из Aston Martin, сумевший проехать быстрее Фернандо Алонсо. Десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, замкнули Эстебан Окон с Даниэлем Риккардо. 

Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 27 1'12.345  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30 1'12.349 0.004
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 21 1'12.417 0.072
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'12.448 0.103
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 27 1'12.655 0.310
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'12.746 0.401
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 25 1'12.848 0.503
8 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'13.042 0.697
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'13.305 0.960
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 10 1'13.362 1.017
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 19 1'13.419 1.074
12 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 23 1'13.493 1.148
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 27 1'13.604 1.259
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 27 1'13.611 1.266
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 25 1'13.624 1.279
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 16 1'13.666 1.321
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 26 1'13.837 1.492
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27 1'14.167 1.822
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'14.282 1.937
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 24 1'14.797 2.452
Полные результаты

 

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