Леклер стал быстрейшим в пятницу, Ферстаппен – 8-й

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После преимущества Mercedes в первой сессии на трассе «Зандфорт» расстановка радикально изменилась во второй. Заезды начались с задержкой, а ближе к концу были прерваны красными флагами, но в итоге две первые строчки протокола остались за пилотами Ferrari.

Шарль Леклер опередил Карлоса Сайнса всего на 0,004 секунды, но даже более важной видится другая цифра – 0,697. Именно столько уступил лидер пятницы действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Причем в этот раз у пилота Red Bull не было каких-то очевидных проблем, как в первой тренировке, а другой гонщик команды Серхио Перес и вовсе остался 12-м. У «Быков» явно просматриваются сложности с темпом.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Старт тренировки пришлось отложить на 15 минут из-за двух красных флагов по ходу квалификационной сессии Ф2. Макс одним из первых выехал на трассу и сразу приступил к работе на сликах Soft. Он сразу захватил лидерство в сессии, пока соперники постепенно набирали темп.

Однако затем картина изменилась: Ферстаппен тренировал квалификационные попытки, но его лучший результат составил 1:13.042. Это время превзошли сразу семеро гонщиков, после чего все традиционно переключились на длинные серии, и положение больше не менялось.

За 15 минут до клетчатого флага Юки Цунода усадил свою AlphaTauri в гравий в десятом повороте, из-за чего судьи вывесили красные флаги.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Эрик Юниус

Льюис Хэмилтон в итоге завершил день третьим, опередив на несколько сотых Ландо Норриса. Третьим подряд британцем в протоколе стал Джордж Расселл.

Силу моторов Mercedes подтвердил Лэнс Стролл из Aston Martin, сумевший проехать быстрее Фернандо Алонсо. Десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, замкнули Эстебан Окон с Даниэлем Риккардо.

Результаты второй тренировки Гран При Нидерландов