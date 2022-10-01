Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке
В получасовой сессии Гран При Сингапура пилот Ferrari опередил лидера сезона Макса Ферстаппена и своего напарника Карлоса Сайнса
Начало заездов пришлось задержать на полчаса из-за сильного дождя. В дальнейшем условия постепенно улучшались, с дождевых шин гонщики быстро перешли на промежуточные, однако до сликов дело так и не дошло.
Шарль Леклер проехал быстрее всех, однако его результат (1:57.782) оказался на 15 секунд медленнее, чем днем ранее в сухих условиях. По ходу заездов монегаск пожаловался команде на посторонний шум и странное поведение машины, но после короткой проверки инженер заверил его, что с Ferrari все в порядке.
Макс Ферстаппен показал второе время (+0,526), Карлос Сайнс отстал на секунду. Фернандо Алонсо, дважды за карьеру побеждавший в Сингапуре, замкнул квартет лидеров.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Несмотря на сложные условия, гонщики смогли избежать аварий. При этом многие ошибались на торможении (особенно часто в 19-м повороте) и выезжали в зону безопасности. Также частенько происходили касания о барьер, когда задок машины дергало в сторону на разгоне из поворота.
Серхио Перес в самом конце хорошо начал круг и явно должен был улучшить собственный результат, но затем прервал попытку и остался пятым. Зато под клетчатым флагом прибавили оба пилота Aston Martin, поднявшиеся в десятку.
Сильнейшим представителем Mercedes оказался Джордж Расселл с девятым результатом, его напарник Льюис Хэмилтон остался 12-м.
Дебютант «Марины-Бэй» Юки Цунода сильно ругался по радио на неуступчивость соперников – они с Гасли стали лидерами сессии, но лишь по пройденной дистанции.
Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|11
|1'57.782
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'58.308
|0.526
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|12
|1'58.848
|1.066
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|9
|1'59.429
|1.647
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|11
|1'59.526
|1.744
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|2'00.373
|2.591
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|9
|2'00.911
|3.129
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|2'01.007
|3.225
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|10
|2'01.010
|3.228
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|13
|2'01.036
|3.254
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|13
|2'01.089
|3.307
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|8
|2'01.220
|3.438
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|2'01.245
|3.463
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|13
|2'01.502
|3.720
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|14
|2'01.679
|3.897
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|13
|2'01.791
|4.009
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|13
|2'01.907
|4.125
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|11
|2'02.066
|4.284
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|11
|2'02.599
|4.817
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|10
|2'03.510
|5.728
|Полные результаты
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