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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке

В получасовой сессии Гран При Сингапура пилот Ferrari опередил лидера сезона Макса Ферстаппена и своего напарника Карлоса Сайнса

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке
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Начало заездов пришлось задержать на полчаса из-за сильного дождя. В дальнейшем условия постепенно улучшались, с дождевых шин гонщики быстро перешли на промежуточные, однако до сликов дело так и не дошло. 

Шарль Леклер проехал быстрее всех, однако его результат (1:57.782) оказался на 15 секунд медленнее, чем днем ранее в сухих условиях. По ходу заездов монегаск пожаловался команде на посторонний шум и странное поведение машины, но после короткой проверки инженер заверил его, что с Ferrari все в порядке. 

Макс Ферстаппен показал второе время (+0,526), Карлос Сайнс отстал на секунду. Фернандо Алонсо, дважды за карьеру побеждавший в Сингапуре, замкнул квартет лидеров. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Несмотря на сложные условия, гонщики смогли избежать аварий. При этом многие ошибались на торможении (особенно часто в 19-м повороте) и выезжали в зону безопасности. Также частенько происходили касания о барьер, когда задок машины дергало в сторону на разгоне из поворота.

Серхио Перес в самом конце хорошо начал круг и явно должен был улучшить собственный результат, но затем прервал попытку и остался пятым. Зато под клетчатым флагом прибавили оба пилота Aston Martin, поднявшиеся в десятку. 

Сильнейшим представителем Mercedes оказался Джордж Расселл с девятым результатом, его напарник Льюис Хэмилтон остался 12-м. 

Дебютант «Марины-Бэй» Юки Цунода сильно ругался по радио на неуступчивость соперников – они с Гасли стали лидерами сессии, но лишь по пройденной дистанции.

Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 11 1'57.782  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 12 1'58.308 0.526
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 12 1'58.848 1.066
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 9 1'59.429 1.647
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 11 1'59.526 1.744
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 11 2'00.373 2.591
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 9 2'00.911 3.129
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 11 2'01.007 3.225
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 10 2'01.010 3.228
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 13 2'01.036 3.254
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 13 2'01.089 3.307
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 8 2'01.220 3.438
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 15 2'01.245 3.463
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 13 2'01.502 3.720
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 14 2'01.679 3.897
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 13 2'01.791 4.009
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 13 2'01.907 4.125
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 11 2'02.066 4.284
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 11 2'02.599 4.817
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 10 2'03.510 5.728
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