Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке

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Начало заездов пришлось задержать на полчаса из-за сильного дождя. В дальнейшем условия постепенно улучшались, с дождевых шин гонщики быстро перешли на промежуточные, однако до сликов дело так и не дошло.

Шарль Леклер проехал быстрее всех, однако его результат (1:57.782) оказался на 15 секунд медленнее, чем днем ранее в сухих условиях. По ходу заездов монегаск пожаловался команде на посторонний шум и странное поведение машины, но после короткой проверки инженер заверил его, что с Ferrari все в порядке.

Макс Ферстаппен показал второе время (+0,526), Карлос Сайнс отстал на секунду. Фернандо Алонсо, дважды за карьеру побеждавший в Сингапуре, замкнул квартет лидеров.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Несмотря на сложные условия, гонщики смогли избежать аварий. При этом многие ошибались на торможении (особенно часто в 19-м повороте) и выезжали в зону безопасности. Также частенько происходили касания о барьер, когда задок машины дергало в сторону на разгоне из поворота.

Серхио Перес в самом конце хорошо начал круг и явно должен был улучшить собственный результат, но затем прервал попытку и остался пятым. Зато под клетчатым флагом прибавили оба пилота Aston Martin, поднявшиеся в десятку.

Сильнейшим представителем Mercedes оказался Джордж Расселл с девятым результатом, его напарник Льюис Хэмилтон остался 12-м.

Дебютант «Марины-Бэй» Юки Цунода сильно ругался по радио на неуступчивость соперников – они с Гасли стали лидерами сессии, но лишь по пройденной дистанции.

Результаты третьей тренировки Гран При Сингапура