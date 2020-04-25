Леклер сравнил Ферстаппена и Хэмилтона: С Максом веселее
Гонщик Ferrari назвал борьбу Льюиса Хэмилтона на трассе очень корректной и умной
Гонщик Ferrari Шарль Леклер принял участие в видеоподкасте телеканала Sky F1. Там у монегаска спросили, с кем он предпочитает сражаться на трассе: Максом Ферстаппеном или Льюисом Хэмилтоном.
«Если мне важно финишировать в гонке, то я предпочту дуэли с Льюисом, – ответил Леклер. – Но в борьбе с Максом получаешь больше удовольствия. Он оставляет очень мало места на трассе, но думаю именно за такую борьбу мы все любим Формулу 1.
У Льюиса немного другой стиль. Он очень умный, мне всегда есть, чему поучиться у него, когда приходится с ним сражаться. Он всегда знает, что ты сделаешь, этот опыт дает ему преимущество. Он не слишком агрессивный, всегда корректен, но повторюсь, очень хорош в предугадывании твоих действий».
Леклера также спросили об отношении с напарником Себастьяном Феттелем, особенно после столкновения на Гран При Бразилии в прошлом году, которое стоило Скудерии двойного схода.
«Что касается Себастьяна, то наши отношения гораздо лучше, чем кажутся. Так было с самого начала. Даже когда происходят инциденты, мы спокойно их обсуждаем, и возвращаемся на трассу более сильной командой. После Бразилии это было сложновато, но в следующей гонке, в ходе нашей с ним борьбы все сложилось хорошо. Этим мне он и нравится», – признался Леклер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
Леклер сравнил Ферстаппена и Хэмилтона: С Максом веселее
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