Леклер сравнил автодром в Остине с трассой для мотокросса

После завершения пятничных тренировок Гран При США сразу несколько пилотов обратили внимание на то, что за последний год асфальт на трассе в Остине стал гораздо менее ровным. На машине Шарля Леклера и вовсе возникли проблемы с приводом дросселя, главной причиной которых команда и сам пилот сочли именно удары при проезде неровностей. Общаясь с журналистами в паддоке, пилот Ferrari уделил внимание в том числе этой теме, которая в пятницу была одной из наиболее популярных.

«На выезде из пит-лейна находится очень-очень большая кочка – напоминает трассу для мотокросса, честное слово. И на выходе из 9-го поворота тоже немаленькая, – рассказал Леклер вечером в пятницу. – Конечно, это сказывается на том, как ты проходишь трассу. К примеру, переключения передач при проезде кочек лучше избегать, и с газом на них надо быть очень аккуратным. Правда, даже если у нас и есть потери из-за этого, то небольшие».

Несмотря на весьма сильные сравнения, гонщик Ferrari критиковал трассу в Остине гораздо менее активно, чем его соперники – и выразил уверенность, что итальянской команде удастся адаптировать машины к неровному асфальту.

«По ходу тренировок баланс машины иногда был лучше, иногда – хуже, но в целом я остался доволен сегодняшним днем, а завтра мы станем еще лучше. С квалификационным темпом у нас все хорошо – думаю, что у нас весьма высокие шансы завоевать поул. С темпом на длинных кругах все не так здорово, над этим еще предстоит поработать».