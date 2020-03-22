Леклер списал разборки с Феттелем на свой «инстинкт убийцы»

Шарль Леклер дебютировал за Ferrari в прошлом году и сходу смог навязать борьбу Себастьяну Феттелю. Из-за действий монегаска во внутрикомандной борьбе поклонники Феттеля обвиняли Шарля в интриганстве и расчетливости. Сам Леклер полагает, что действовать расчетливо его вынуждает жажда победы.

«Если ты расчетлив, то ты умен, – сказал Леклер в интервью Motorsport-Magazin. – Эти качества идут вместе. Садясь за руль, я делаю лучшее, на что способен. Я всегда таким был, у меня есть инстинкт убийцы.

Оказываясь в машине, я не хочу быть вторым, третьим или четвертым. Я хочу только побеждать. Это сильная сторона, которая иногда может обернуться слабостью».

В то же время, пилот Ferrari признал, что чрезмерная жажда победы иногда приводит его к ошибкам: «Некоторые мои прошлогодние ошибки психологически связаны с этим качеством. Я дохожу до предела в моменты, когда мог бы просто набрать очки.

Из-за этого я не всем нравлюсь, но такой у меня характер. Я могу продолжать учиться, у такого менталитета есть и свои плюсы. Однако в другие моменты он вредит. Мне надо научиться контролировать его в такие моменты. Уверен, что это придет с опытом».