Леклер сошел в Монако еще до старта. Как Ferrari проглядела поломку?

Шарль Леклер пропустил гонку Гран При Монако из-за поломки машины. Когда пилот отправлялся на стартовую решетку, на болиде обнаружилось повреждение левого приводного вала. Починить машину до старта гонки не успели, и монегаск был вынужден сойти.

За день до этого Леклер выиграл квалификацию, но в ее конце разбил свою машину. Ferrari уверяла, что тщательно проверит машину и заменит все детали, которые вызывают опасения, даже ценой штрафа и потери первой стартовой позиции.

После гонки босс Скудерии Маттиа Бинотто даже выражал мнение, что поломка в воскресенье могла быть не связана с субботней аварией. Однако по данным Motorsport.com, расследование команды подтвердило, что вал был поврежден именно во время аварии.

При этом, когда Ferrari проводила проверку машины после квалификации, приводной вал просто не был проинспектирован, так как не входил в перечень обязательных к этому деталей. Это связано с тем, что ранее Скудерия почти не сталкивался с поломкой этой детали.

Вдобавок, даже если бы вал был в списке на проверку, повреждение могли не обнаружить. По данным телеметрии, вал нормально работал на круге выезда Леклера из боксов перед гонкой, пока не сломался в 6-м повороте.

В связи с произошедшим в Ferrari пересмотреть свой процесс проверки машины, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.