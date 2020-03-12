Леклер: Соперникам Ferrari стоит доверять FIA

В зимнюю паузу в Формуле 1 разразился скандал вокруг возможной нелегальности силовых установок Ferrari. FIA проводила расследование легальности моторов, но затем засекретила его итоги, сообщив лишь о достигнутой договоренности со Скудерией.

Соперники Ferrari были возмущены таким решением, потребовав публикации всех полученных FIA данных. Однако федерация отказалась от этого, отметив, что не нашла нарушений регламента. Пилот Скудерии Шарль Леклер уверен, что его команда никаких правил не нарушала.

«Я полностью доверяю своей команде, не сомневайтесь, – сказал монегаск. – И я также доверяю FIA, они со всем разобрались. Так что для меня это законченное дело».

Леклер призвал соперников даже не сомневаться в федерации: «Отчасти я их понимаю. Но им тоже стоит доверять FIA в исполнении ее работы. Совершенно понятно, что федерация не может объяснить все, ведь мы много работали надо всеми деталями. И если все придать огласке, то они расскажут и о нашей работе, сделают ее публичной. Так что я понимаю [почему FIA засекретила дело]».

Дополнительная информация: Люк Смит