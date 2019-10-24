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Формула 1 / Новость

Леклер согласился снова договариваться с Феттелем

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Леклер согласился снова договариваться с Феттелем
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 18:29

Пилот Ferrari готов довериться напарнику, несмотря на произошедшее в Сочи.

На Гран При России между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем возник заочный конфликт на первых кругах. Монегаск уверял команду, что пропустил напарника вперед, соблюдая договоренность о помощи ему на старте, и тот должен вернуть ему позицию. Немец же отказывался уступать первое место. После гонки мнения пилотов разделились, хотя позднее Феттель признал свою неправоту.

Перед началом Гран При Мексики Леклер заверил, что готов вновь выполнять договоренности, в том числе и на старте, несмотря на произошедшее в Сочи.

«В первую очередь нам обоим надо занять хорошие места в квалификации, а там уж посмотрим, – сказал Леклер. – Но мы еще это не обсуждали. Мы сделаем то, что скажет команда. Если попросят [о соглашении] – сделаем».

На старте сезона Леклер считался вторым номером в Ferrari, но сейчас опережает Феттеля в чемпионате. Сам пилот не уверен, что смог изменить свой статус в команде.

«О мнении Ferrari надо спросить Маттиа [Бинотто], а я своими выступлениями доволен, – заверил Леклер. – Моей главной целью в этом сезоне было прогрессировать. Я принял этот вызов как прекрасную возможность выступать рядом с Себом, учиться у него, и, думаю, достиг большинства своих целей. Я доволен своим ростом в этом году. Еще многому надо учиться, но первым сезоном я доволен».

Леклер признал, что ситуации в Сочи и Сингапуре, где Феттель лишил его победы за счет тактики, непросто ему дались. На обоих этапах он выражал свое недовольство по радио, за что был раскритикован главой команды Маттиа Бинотто.

«Переход в Ferrari привлекает много внимания, – отметил Леклер. – Тебя больше анализируют, больше критикуют и больше хвалят, если хорошо справляешься. 

У меня были тяжелые дни, мне было трудно принять происходящее в Сингапуре и Сочи, хотя в плане скорости все было хорошо».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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