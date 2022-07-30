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С одной стороны, для Ferrari квалификация Гран При Венгрии сложилась не особенно удачно – вместо первого ряда гонщики смогли добиться лишь второй и третьей позиций на решетке. Но с другой, даже такой результат выглядит весьма неплохо в сравнении с тем, что удалось лидерам сезона и главным соперникам Скудерии из Red Bull.

Макс Ферстаппен из-за падения мощности остался десятым, а Серхио Перес и вовсе не пробился в финальный сегмент субботней сессии.

Учитывая, как сложно отыгрывать позиции на «Хунгароринге», обоим будет очень сложно навязать борьбу Ferrari – и в такой ситуации Скудерии можно было бы вздохнуть спокойно. Но потенциальный источник проблем для команды в том, что Карлос Сайнс стартует впереди Шарля Леклера, а потому в воскресенье может отобрать у напарника важные очки.

Motorsport.com спросил монегаска, намерена ли команда принимать в этой связи какие-либо решения.

«Честно говоря, нам прежде всего нужно просто как можно лучше выполнить свою работу, – ответил тот. – Мы концентрируемся на своих задачах, и не думаю, что здесь нужно что-то еще.

Понятно, что мы должны непременно избегать риска в борьбе между собой, но это нормально. Потому не думаю, что завтра нам потребуются какие-то дополнительные меры».

Он добавил: «Макс стартует десятым, ему потребуется немало кругов, чтобы пробиться в группу лидеров. Мы же занимаемся своими задачами и стремимся к победе».

Сайнс поддержал такую точку зрения, дав при этом понять, что не собирается просто так пропускать напарника: «Наша цель на завтра – выиграть. Мы не следим за тем, на какой позиции Макс, так как знаем: чтобы отыграть отставание в чемпионате, прежде всего надо самим заработать как можно больше очков.

Где бы ни был Макс, мы хотим выиграть».