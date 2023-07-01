Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте
Недавно регламент Формулы 1 скорректировали – и лидер Ferrari выразил надежду, что это сыграет ему на руку в субботней гонке в Шпильберге
В этот уик-энд участники Ф1 проводят спринтерский уик-энд в Шпильберге. Пятничная квалификация показала, что силы Red Bull и Ferrari очень близки – Макс Ферстаппен опередил Шарля Леклера всего на 0,048 секунды.
Австрийская трасса, где есть три зоны DRS, дает гонщикам неплохие возможности для обгона. Однако по опыту прежних гонок хорошо известно, что после выигранного старта Макс быстро создает отрыв и просто не дает преследователям возможность воспользоваться подвижной плоскостью.
Однако по уточненным правилам спринта задействовать DRS в коротких субботних гонках разрешено со второго круга, а не с третьего, как в воскресенье. И хотя расстановка пилотов на старте спринта еще не определена, Леклер увидел в такой ситуации свой козырь – допустив, что вновь будет начинать борьбу следом за Максом.
«Новое правило позволяет использовать систему в спринтах уже после одного круга, – сказал монегаск. – Это должно нам помочь, так как [Ферстаппену] будет сложнее оторваться на секунду. Хотя, конечно, они очень быстры, и бороться с ними в любом случае будет сложно».
Карлос Сайнс, который стартует в главной гонке третьим, добавил: «Это правда, в прошлом году мы оказали на Макса прессинг и в итоге обогнали его. Но сейчас другой сезон, другие машины. Они стали гораздо сильнее.
В сезоне-2022 Австрия была, пожалуй, их последним слабым уик-эндом. Дальше они очень здорово проводили гонки. Так что в этот раз сражаться с ними будет очень сложно, но в Ф1 возможно всякое».
Спринтерская квалификация стартует в Шпильберге в 13:00 Мск.
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