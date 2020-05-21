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Формула 1 / Новость

Леклер снимется в новой версии скандального фильма от режиссера с премией Оскар

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Леклер снимется в новой версии скандального фильма от режиссера с премией Оскар
Автор:
21 мая 2020 г., 12:55

Шарль проедет на Ferrari по улицам Монако для съемки

Пилот Ferrari Шарль Леклер в ближайшее время дебютирует в качестве киноактера. Монегаск снимется в новой версии короткометражного фильма Свидание, снятого в 1976 году. 

Оригинальный фильм показывал беспечного водителя в Париже, который второпях нарушает правила дорожного движения в пробке и едет на красный свет. 44 года назад лента вызвала скандал во Франции, после которого ее режиссера Клода Лелуша лишили водительских прав.

Имя гонщика, который стал героем оригинального фильма, не раскрывалось. По слухам, это был или Жаки Икс, или Жак Лаффит. 

Однако, ремейку скандальная судьба его предшественника не грозит: фильм будет снято в Монако по предложению княжеской семьи. Съемки пройдут 24 мая, в день, когда должен был состояться Гран При Монако, и ради них движение перекроют на девять часов. Предполагается, что Леклер проедет в кадре за рулем Ferrari SF90.

Режиссером вновь выступит Лелуш, 82-летний француз, в 1966 году получивший две премии «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Мужчина и женщина».

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Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Маттео Нуньес

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