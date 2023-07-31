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Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом

Как рассказал пилот Ferrari, по ходу бельгийского Гран При поведение резины на длинной дистанции было уже не столь позитивным, как до этого – что, впрочем, не помешало ему сдержать Льюиса Хэмилтона

Адам Купер
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

В начале нынешнего сезона Ф1 пилоты Ferrari зачастую неплохо проводили квалификации, но в гонках постоянно теряли позиции из-за слишком быстрого износа шин. Однако пакет обновлений, подготовленный к этапу в Канаде, позволил серьезно улучшить ситуацию – казалось, проблема решена и больше не будет мешать Скудерии. 

Какое-то время так и продолжалось, однако в Спа, как рассказал Шарль Леклер, проблемы вновь проявили себя. Гонщик смог финишировать в воскресенье третьим за парой Red Bull, после чего рассказал, что первые ощущения от работы шасси SF-23 с резиной, возможно, были несколько оптимистичными. 

«Думаю, с окончательными выводами спешить не стоит, – объяснил монегаск. – В двух-трех последних гонках нам удавалось работать с шинами лучше [чем в Спа].

С другой стороны, в этот раз мы так сильно отстали от Red Bull вовсе не по этой причине. Они просто быстрее. Если говорить о шинах, то износ был вовсе не катастрофическим. Мне удавалось поддерживать нужный темп, контролируя отрыв от Mercedes [Льюиса Хэмилтона] позади.     

В целом ситуация выглядит неплохо. Но нам надо следить за ней, поскольку в каких-то специфических условиях шины выходят из оптимального диапазона, и вот тогда с ними начинаются серьезные сложности».

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Фото: Ferrari

Шарль объяснил, что в Бельгии его команда не имела свободы действий в тактическом плане, так как вынуждена была повторять шаги Mercedes. 

«Нам приходилось отвечать на действия Льюиса, – рассказал он. – А  уж Red Bull, в свою очередь, отвечала на наши. Потому и вышло, что все проводили пит-стопы примерно в одно время. Каждый следил за остальными.

Так что наши действия по ходу всей гонки определялись тем, как поступает Льюис. У него был хороший темп, но нам удавалось контролировать ситуацию».

Третье место в Спа стало для Леклера третьим подиумом в нынешнем сезоне – и четвертым, если считать спринт в Баку. Гонщик занимает пятое место в общем зачете, у них поровну очков с Джорджем Расселлом. 

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