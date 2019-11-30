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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

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Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Автор:
, Главный редактор
30 нояб. 2019 г., 14:47

По словам пилота из Монако, возможности начать гонку на шинах средней жесткости он обязан решению, принятому по ходу второго сегмента квалификации.

Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки. Единственным исключением стал Себастьян Феттель, который все свои квалификационные попытки совершил на самой мягкой резине.

Это вызвало предположения, что Ferrari сознательно решила использовать для двух своих пилотов разные тактические схемы и отправить их в гонку на разных составах резины. Однако Шарль Леклер в интервью после финиша сообщил, что решение попробовать проехать быстрый круг во втором сегменте на шинах Medium было принято им самим и его инженерами непосредственно по ходу этой части квалификации.

«Изначально план команды состоял в том, чтобы и я, и Себастьян использовали во втором сегменте исключительно резину Soft, – рассказал Леклер Sky Sports. – Однако на основании времени первой попытки для нас стало очевидным, что шансы показать нужное нам время на Medium очень высоки. Поэтому мы сознательно пошли на все риски, с которыми было связано использование резины средней жесткости в этот момент. Однако в итоге все сработало как надо».

Пилоту из Монако также задали вопрос о том, как развивались события в последние минуты квалификации, когда Леклер не успел уйти на быстрый круг во второй попытке. Гонщик Ferrari ответил, что выполнял распоряжения своих инженеров – и чтобы понять, где и кем была допущена ошибка, команде необходимо проанализировать действия своих сотрудников в конце третьего сегмента.

На решетке Шарль займет третью позицию после штрафа Валттери Боттаса. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Шарль Леклер
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Абу-Даби

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