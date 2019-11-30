Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки. Единственным исключением стал Себастьян Феттель, который все свои квалификационные попытки совершил на самой мягкой резине.

Это вызвало предположения, что Ferrari сознательно решила использовать для двух своих пилотов разные тактические схемы и отправить их в гонку на разных составах резины. Однако Шарль Леклер в интервью после финиша сообщил, что решение попробовать проехать быстрый круг во втором сегменте на шинах Medium было принято им самим и его инженерами непосредственно по ходу этой части квалификации.

«Изначально план команды состоял в том, чтобы и я, и Себастьян использовали во втором сегменте исключительно резину Soft, – рассказал Леклер Sky Sports. – Однако на основании времени первой попытки для нас стало очевидным, что шансы показать нужное нам время на Medium очень высоки. Поэтому мы сознательно пошли на все риски, с которыми было связано использование резины средней жесткости в этот момент. Однако в итоге все сработало как надо».

Пилоту из Монако также задали вопрос о том, как развивались события в последние минуты квалификации, когда Леклер не успел уйти на быстрый круг во второй попытке. Гонщик Ferrari ответил, что выполнял распоряжения своих инженеров – и чтобы понять, где и кем была допущена ошибка, команде необходимо проанализировать действия своих сотрудников в конце третьего сегмента.

На решетке Шарль займет третью позицию после штрафа Валттери Боттаса.