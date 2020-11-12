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Формула 1 / Новость

Леклер: Слабая машина сделала меня терпеливым

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Леклер: Слабая машина сделала меня терпеливым
Автор:
, редактор

Шарль сумел найти плюсы в плохом сезоне

В этом году Ferrari проводит один из худших сезонов за последние годы. Тем не менее, Шарль Леклер смог завоевать два подиума и занимает пятое место в чемпионате. 

Сам пилот считает, что слабости болида SF1000 сделали сильнее его самого.

«Я доволен тем, как прибавил как гонщик с начала сезона, – сказал Леклер. – Особенно в плане работы с резиной по ходу гонки. В прошлом году это была одна из моих главных слабостей. Я много над этим работал и теперь ситуация стала лучше.

Конечно, машина в этом сезоне слабее прошлогодней. Но она сделала меня сильнее. В тяжелое время я смог сосредоточиться на себе. Раньше я не был особенно терпеливым парнем, но в нынешней ситуации мне пришлось им стать».

А вот напарник Леклера Себастьян Феттель не смог оценить прогресс монегаска: «Тут непросто сравнивать. У меня-то год получается совсем не таким, как у него, и я своим не могу быть доволен. Но Шарль работает хорошо и регулярно выжимает из машины максимум. Так что в паре навыков он точно прибавил. 

Но он и в свой дебютный сезон в Sauber производил сильное впечатление. И в прошлом году тоже. Так что он демонстрирует сильный и зрелый пилотаж не только в этом году».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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