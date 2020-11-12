Леклер: Слабая машина сделала меня терпеливым

В этом году Ferrari проводит один из худших сезонов за последние годы. Тем не менее, Шарль Леклер смог завоевать два подиума и занимает пятое место в чемпионате.

Сам пилот считает, что слабости болида SF1000 сделали сильнее его самого.

«Я доволен тем, как прибавил как гонщик с начала сезона, – сказал Леклер. – Особенно в плане работы с резиной по ходу гонки. В прошлом году это была одна из моих главных слабостей. Я много над этим работал и теперь ситуация стала лучше.

Конечно, машина в этом сезоне слабее прошлогодней. Но она сделала меня сильнее. В тяжелое время я смог сосредоточиться на себе. Раньше я не был особенно терпеливым парнем, но в нынешней ситуации мне пришлось им стать».

А вот напарник Леклера Себастьян Феттель не смог оценить прогресс монегаска: «Тут непросто сравнивать. У меня-то год получается совсем не таким, как у него, и я своим не могу быть доволен. Но Шарль работает хорошо и регулярно выжимает из машины максимум. Так что в паре навыков он точно прибавил.

Но он и в свой дебютный сезон в Sauber производил сильное впечатление. И в прошлом году тоже. Так что он демонстрирует сильный и зрелый пилотаж не только в этом году».