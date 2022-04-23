Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет

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Шарль Леклер выиграл старт спринтерской гонки в Имоле у Макса Ферстаппена и большую часть дистанции удерживал соперника позади. Однако на последних кругах он стал терять темп, подпустил голландца к себе и на предпоследнем круге потерял позицию, после чего Ферстаппен с легкостью оторвался.

После финиша Леклер признал, что его шины начали гранулироваться, и он ничего не мог противопоставить сопернику.

«У меня была отличная скорость, мы быстры, я мог контролировать гонку до самого конца, пока у меня не начали уходить шины, – сказал лидер чемпионата. – Передняя левая шина стала сильно гранулироваться, возникли проблемы, и я уже ничего не мог сделать, чтобы сдержать Макса.

Нам важно проанализировать случившееся, понять, почему у нас резина деградировала быстрее, чем у соперников и тем самым быть готовыми к завтрашней гонке. Я все еще стартую с первого ряда, и у меня будет шанс выйти в лидеры, но надо разобраться, что не так с износом резины».