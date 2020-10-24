Леклер: Скорость Ferrari выглядит многообещающе

Шарль Леклер набирал очки на трех последних Гран При Формулы 1, а в Португалии завершил в топ-10 все тренировки. По словам монегаска, оживляющее действие на Ferrari оказали недавно проведенные обновления.

«В пятницу все выглядело многообещающе, – сказал Шарль. – Правда, мы пока не ездили с полными баками на нормальной резине, только на прототипах от Pirelli. В прошлой гонке наша слабость была именно в этом, так что в воскресенье темп для нас будет загадкой. Но в плане квалификационной скорости все выглядит многообещающе».

Субботнюю тренировку Леклер завершил с шестым временем, уступив только пилотам Mercedes, Red Bull и Пьеру Гасли на AlphaTauri.