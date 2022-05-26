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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Леклер: Скорее уж меня победит Сайнс, чем Хэмилтон

Пилот Ferrari назвал трудности своего напарника временными

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Леклер: Скорее уж меня победит Сайнс, чем Хэмилтон
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В прошлом сезоне Кубок конструкторов Формулы 1 в очередной раз достался Mercedes. Команда Ferrari заняла лишь третье место, а из двух ее пилотов увереннее выступал Карлос Сайнс.

В этом году расстановка сил существенно поменялась: Mercedes откатилась на третью строчку, а за лидерство борются Ferrari и Red Bull. Поменялись и позиции внутри команд: в Ferrari лидирует не Сайнс, а Шарль Леклер, а в Mercedes прошлогодний лидер Льюис Хэмилтон пока уступает молодому напарнику Джорджу Расселлу.

Накануне Гран При Монако Леклер дал интервью местной прессе, где высказался в том духе, что Сайнс еще может бросить ему вызов, а вот Хэмилтон уже вряд ли.

«Карлос – отличный пилот, и в прошлом году он в очередной раз это доказал, – заявил Леклер. – Да, в начале этого сезона у него возникли некоторые трудности, но я думаю, что это лишь вопрос времени, когда он освоится с новой машиной и присоединиться к борьбе за титул.

Что касается командного зачета, то борьба между Ferrari и Red Bull продолжится. Несмотря на прогресс, Mercedes пока не готовы бросить нам вызов. Но все же такую команду никогда нельзя окончательно сбрасывать с счетов».

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