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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Леклер: Сход в Испании огорчил меня меньше, чем второе место в Майами

Пилот Ferrari рассказал об интересном психологическом аспекте восприятия неудач

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Джон Нобл
Леклер: Сход в Испании огорчил меня меньше, чем второе место в Майами
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Шарль Леклер уверенно лидировал в общем зачете Формулы 1 после трех Гран При – его преимущество над ближайшим преследователем Джорджем Расселлом составляло 34 очка. Однако потом все пошло для монегаска по иному сценарию: он закрутился в Имоле, ничего не смог противопоставить Максу Ферстаппену в Майами, а на испанском этапе впервые в сезоне сошел из-за проблем с мотором. 

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В итоге Леклер утратил лидерство в таблице и теперь отстает он Ферстаппена на шесть очков. Несмотря на досрочное завершение гонки, в которой он уверенно лидировал, Шарль рассказал, что неизбежный негатив от случившегося все же не столь сильный, как на прошлом этапе в Майами, где у Ferrari просто не было темпа для борьбы за победу. 

«Скажем так, после этого уик-энда ощущения лучше, чем после двух предыдущих, – рассказал пилот на медиа-брифинге. – Конечно, я очень расстроен из-за поломки, но с другой стороны, этап принес нам немало позитивных моментов. 

Весь уик-энд наши новинки работали так, как мы и ожидали – а так получается не всегда. В квалификационной конфигурации темп был отличным.

Если говорить о скорости в гонке и поведении резины, то в этих компонентах по ходу последних гонок мы уступали Red Bull – но сегодня были сильны. 

Мне кажется, что в такие моменты всегда надо искать позитив, а в этот раз его было немало».  

Он добавил, что не видит смысла злиться на команду: «Понятно, что сход всегда огорчает. Особенно когда ты сражаешься за титул, и каждое очко имеет большое значение. 

Уверен, что все наши сотрудники уже работают над тем, чтобы разобраться в причинах поломки и как можно быстрее исправить ее. 

Все огорчены случившимся не меньше меня, но нет никаких оснований для злости или раздражения на кого-то. Я хотел увидеть механиков и немного подбодрить их, так как сейчас все они немного подавлены».

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс после ошибки в самом начале дистанции финишировал в Барселоне на четвертой позиции. Во второй раз за три Гран При никто из представителей Скудерии не попал на подиум.

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