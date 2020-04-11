Леклер: Симрейсингом Формулу 1 не заменишь
Пилот Ferrari объяснил разницу между настоящим и виртуальным пилотажем
Шарль Леклер дебютировал в кибергонках на втором официальном виртуальном Гран При Формулы 1 и сходу одержал победу. В эти выходные монегаск поедет в благотворительном заезде для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Однако Леклер признает, что заменить симрейсингом настоящие гонки невозможно.
«Пилотаж сильно отличается, – рассказал Леклер во время прямой трансляции в официальном инстаграме Формулы 1. – В реальности ты можешь быть агрессивнее в поворотах. К тому же, у тебя намного меньше ощущений снаружи, все ограничено обратной связью от руля».
Однако Леклер признает, что победа далась ему непросто: «Это не так легко, как кажется. Я трачу много часов на тренировки. Гонка была плотной».
Монегаск рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в календаре Ф1: «Я у себя дома в Монако. Много тренируюсь. После возвращения из Австралии я живу с тренером и девушкой. И с тренером мы каждый день много занимаемся.
Я скучаю по пилотажу. Надеюсь, мы скоро вернемся за руль. Но нужно, чтобы сначала все стало в порядке со здоровьем у всех. Симрейсинг, конечно не замена Формуле 1, но это отличная идея».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер: Симрейсингом Формулу 1 не заменишь
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