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Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari

По новым правилам, команды должны предоставлять молодым гонщикам возможность участвовать в тренировках в обязательном порядке

Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari
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Согласно новым правилам, с 2022 года все команды Формулы 1 обязаны минимум два раза в год на пятничных тренировках сажать за руль не основных пилотов, а кого-то из молодых гонщиков.

С самого начала предполагалось, что в случае с Ferrari это будет россиянин Роберт Шварцман. В 2022 году он стал официальным тест-пилотом Скудерии. У команды также есть два запасных гонщика – Мик Шумахер и Антонио Джовинацци – но назвать их молодыми и неопытными уже нельзя.

В теории Ferrari могла позвать на тренировки и кого-то еще более молодого, чем Шварцман из своей Академии, но теперь пилот основного состава Шарль Леклер прямо заявил, что на двух этапах в пятницу за руль сядет именно россиянин.

 

«Да, теперь по пятницам на двух Гран При должен выступать кто-то из молодых пилотов, – сказал Леклер в видео-интервью, опубликованном пресс-службой Скудерии. – В нашем случае это должен быть Роберт. Надеюсь, что он справится со своей работой и вернет болид в целости и сохранности».

Шутку Леклера поддержал и его напарник Карлос Сайнс: «Да, Роберт, пожалуйста, когда будешь ездить на болиде с номером 55, держись подальше от отбойников!»

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