Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes Следующая / Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Автор:
, редактор

Пилот Ferrari признался, что сам был удивлен своим маневром

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

На Гран При Испании Шарль Леклер удивил всех обгоном Валттери Боттаса на старте гонки, после которого монегаск оставался впереди пилота Mercedes до самого пит-стопа. 

«Я этого не планировал, – признал Леклер. – Просто увидел возможность и решил ей воспользоваться. Кажется, получилось неплохо.

Я пытался найти другую траекторию, чем у Валттери, потому что он ехал прямо за Льюисом. Позади я бы терял много прижимной силы, поэтому решил ехать по-другому. А поняв, что на внешней траектории хватает сцепления, решил идти на обгон, и все получилось».

Леклер прошел Боттаса в третьем повороте так же, как в 2013 году Фернандо Алонсо расправился с Кими Райкконеном и Льюисом Хэмилтоном. Но сам монегаск уверяет, что не знал об этом.

«Мне все говорят об этом, но я даже не в курсе, – сказал Шарль. – Я не видел тот обгон. Он тоже сделал это на старте? Потому что по ходу гонке, мне кажется, такое провернуть гораздо труднее из-за ошметков резины на внешней траектории. На первом круге это было простым решением».

Боттас, в свою очередь, признался, что даже не заметил маневра Ferrari: «Честно говоря, я не видел Шарля в этом повороте. Когда заметил, он уже был на внешней и намного быстрее меня, было слишком поздно.

В первом и втором поворотах траектория всего одна, мало что можно поделать. А в третьем я пытался держаться как можно ближе к Льюису, и даже не думал, что Шарль может быть так близко».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Предыдущая новость

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Следующая новость

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Валттери Боттас , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

19ч
2
Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

20ч
3
Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

4
Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

26мин
5
Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

Самое важное:
Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

26мин
Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая
Формула 1

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая

Австрия может принять два Гран При в 2021 году
Формула 1

Австрия может принять два Гран При в 2021 году

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила Гран При Испании
Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая Гран При Испании
Формула 1

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая

Больше от
Валттери Боттас
Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф? Гран При Испании
Формула 1

Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф?

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили Гран При Испании
Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Гран При Испании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1 Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1 Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull
Формула 1 Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным

Самое важное:

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1 Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1 Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая
Формула 1 Формула 1

Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.