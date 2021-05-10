Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

На Гран При Испании Шарль Леклер удивил всех обгоном Валттери Боттаса на старте гонки, после которого монегаск оставался впереди пилота Mercedes до самого пит-стопа.

«Я этого не планировал, – признал Леклер. – Просто увидел возможность и решил ей воспользоваться. Кажется, получилось неплохо.

Я пытался найти другую траекторию, чем у Валттери, потому что он ехал прямо за Льюисом. Позади я бы терял много прижимной силы, поэтому решил ехать по-другому. А поняв, что на внешней траектории хватает сцепления, решил идти на обгон, и все получилось».

Леклер прошел Боттаса в третьем повороте так же, как в 2013 году Фернандо Алонсо расправился с Кими Райкконеном и Льюисом Хэмилтоном. Но сам монегаск уверяет, что не знал об этом.

«Мне все говорят об этом, но я даже не в курсе, – сказал Шарль. – Я не видел тот обгон. Он тоже сделал это на старте? Потому что по ходу гонке, мне кажется, такое провернуть гораздо труднее из-за ошметков резины на внешней траектории. На первом круге это было простым решением».

Боттас, в свою очередь, признался, что даже не заметил маневра Ferrari: «Честно говоря, я не видел Шарля в этом повороте. Когда заметил, он уже был на внешней и намного быстрее меня, было слишком поздно.

В первом и втором поворотах траектория всего одна, мало что можно поделать. А в третьем я пытался держаться как можно ближе к Льюису, и даже не думал, что Шарль может быть так близко».