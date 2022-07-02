Леклер: Сегодня я не заслуживаю поула

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Шарль Леклер до сих пор был мастером квалификаций этого сезона, однако в Сильверстоуне показал только третье место. При этом его напарник Кардос Сайнс впервые в карьере завоевал поул.

По словам Леклера, он сам уступил победу, так как в стремление улучшить свое время в последней попытке финального сегмента перестарался и допустил занос. При этом Сайнс после окончания заезда, напротив, признался, что осторожничал.

«Я сам расстроен, но рад за Карлоса, – сказал Леклер, выйдя из машины. – Он большой молодец сегодня. На последнем быстром круге меня занесло. Я знал, что это мой последний шанс улучшить, но не справился, так что не заслужил сегодня поул. Но старт с третьего места дает шансы в гонке. И я надеюсь отыграться.

Нам хватает скорости, так что если гонка пройдет без приключений, мы окажемся впереди. Важно выиграть старт и потом беречь шины. К счастью, в последних гонках с этим не было проблем. Надо угадать со стратегией, есть плюсы у вариантов с одним и двумя пит-стопами. Важно, чтобы моя команда сделала правильный выбор».