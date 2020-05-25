Леклер: Сайнс не сделал меня №1 в Ferrari

После объявления о переходе Карлоса Сайнса в Ferrari многие источники утверждали, что Скудерия взяла испанца на роль второго номера. Сообщалось, что подписание Сайнса одобрил менеджмент Шарля Леклера, так как Карлос якобы не будет мешать монегаску в роли лидера команды.

Однако сам Леклер уверяет, что в команде нет заведомого распределения ролей, и ждет от Сайнса борьбы.

«Я не стал первым номером, – сказал Леклер французской газете L'Equipe. – По-моему, Карлос – отличный пилот. И если пока это не всем очевидно, то он докажет это вам в Ferrari. Борьба с ним станет для меня отличным вызовом».

Леклер добавил несколько лестных слов в адрес уходящего из команды Себастьяна Феттеля: «Он действительно многому меня научил. Я счастлив иметь такого напарника, ведь он невероятно опытен».