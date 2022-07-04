Леклер: Решения команды были не в мою пользу

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Шарль Леклер провел блестящую гонку в Великобритании, но по ряду причин не смог финишировать выше четвертого места. Из-за неудачи в квалификации, в гонке он оказался позади своего напарника Карлоса Сайнса и тот далеко не сразу его пропустил.

Выйдя в лидеры, Леклер стал жертвой появления автомобиля безопасности. Его соперники поспешили сменить шины на Soft, а он остался на старой резине Hard, так что после рестарта потерял три позиции. В самой Скудерии объяснили такое решение тем, что поскольку Леклер был лидером, то и в боксы он бы поехал первым, и, видя это, остальные могли бы остаться на трассе, и тогда лидерство он все равно потерял бы.

Однако самого Леклера эти слова не смогли утешить.

«К сожалению, это была гонка, где я упустил наилучший результат, – сказал Леклер. – Я сделал все возможное, я показал, что боролся, особенно защищаясь в самом финале. Не знаю, что еще я мог предпринять.

Для меня решение не менять резину за машиной безопасности было не верным. Кроме того, я проиграл из-за того, что в первой части гонки меня не пропускали вперед, хотя я был быстрее. Но я не хочу учить команду, что ей делать. Просто лично для меня эта гонка стала разочарованием.

Команда, однако, в праве праздновать первую победу Карлоса. Это особый момент для всех нас. Я бы не хотел привлекать внимание к тому, что я разочарован, но, к сожалению, и скрывать этого не в силах».