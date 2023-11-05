Леклер разбил машину перед стартом Гран При Бразилии

«У меня отказала гидравлика, отказала гидравлика. Почему же мне так не везет…», – эти слова Шарль Леклер сказал, медленно возвращаясь на пит-лейн на разбитой машине.

В квалификации монегаск показал второе время, но в повороте Феррадура на втором секторе его машину закрутило из-за отказа рулевого усилителя и других систем – и отбросило в барьер. Гонщику удалось продолжить движение, но он остановил Ferrari еще до того, как добрался до пит-лейна.

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

Сама гонка началась с большой аварии на старте все началось с контакта колесами между Williams Алекса Элбона и Haas Нико Хюлькенберга, а в результат пострадали минимум пять машин: Элбон с Кевином Магнуссеном выбыли из борьбы, а для Даниэля Риккардо с Оскаром Пиастри ее продолжение оказалось под вопросом.

Судьи прервали заезд красными флагами для очистки асфальта. Новый старт будет дан в 20:31 Мск с решетки.