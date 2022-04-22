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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Леклер рассказал об ошибке, стоившей ему поула

По словам монегаска, он выбрал неудачное время для быстрого круга в финале квалификации

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Леклер рассказал об ошибке, стоившей ему поула
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Шарль Леклер стал вторым в непростой квалификации Гран При в Имоле. На трассе то начинался, то прекращался дождь, так что условия очень быстро менялись. Кроме того, регулярно случались вылеты пилотов, из-за чего сессия неожиданно могла прерваться красными флагами и возобновиться уже при других условиях, когда из-за дождя улучшить становилось невозможно.

В итоге обладатель поула Макс Ферстаппен успел сделать быстрый круг по подсохшей в какой-то момент трассе, а Леклер ответить ему уже не успевал.

«Условия на трассе были очень сложными, – рассказал Леклер. – Особенно на сликах, когда трасса подсыхала. В общем, я старался лишний раз не рисковать и приберечь силы к финалу. От того поражение в борьбе за поул стало разочарованием.

Я ошибся, когда решал, в какой момент идти на быстрый круг. Что же, такова жизнь, пусть станет мне уроком. В конце концов вторая позиция – это тоже неплохо, все решится в субботу и в воскресенье, так что постараюсь победить».

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