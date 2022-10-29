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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации

По словам пилота Ferrari, суббота в Мехико стала для него самой сложной в сезоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации
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За исключением этапа в Канаде, где он отказался от борьбы из-за предстоящего штрафа за замену мотора, Шарль Леклер ни разу не опускался по итогам квалификации ниже четвертой позиции. Однако на мексиканском Гран При монегаск остался только cедьмым, уступив даже Валттери Боттасу из Alfa Romeo. 

Сам гонщик объяснил, что его машина работает не лучшим образом, скорее всего, не потому, что в пятничной тренировке он попал в аварию. 

«Не знаю, есть ли тут какая-то связь. Но если говорить именно о квалификации, в работе мотора было что-то странное, – рассказал монегаск на медиа-сессии. – Это приводило к большой потере времени на прямых в сегодняшней тренировке и квалификации. 

Речь идет не об отставании от Mercedes и Red Bull, оно было с самого начала и мы понимали его причины. Нет, было именно что-то странное. Это касалось отклика на дроссель, на высокой скорости мотор отвечал не так, как обычно. 

Очень надеюсь, что все это получится исправить к гонке. Если нет – она окажется для нас предельно сложной».

Шарль добавил: «На большой скорости машина стала нестабильной и не делала в точности того, что я хотел от мотора. А потом меня и вовсе дернуло в сторону. Когда мотор работает нормально, баланс гораздо лучше. Сейчас же она ехала очень нестабильно».

При этом Леклер объяснил, что такое поведение Ferrari не имеет отношения к большой высоте Мехико над уровнем моря (примерно 2200 метров, максимальное значение по ходу сезона).

«Понятно, что из-за высоты мы потеряли, – сказал он. – Причем Red Bull и Mercedes весь уик-энд смотрятся сильнее нас. Но в субботней тренировке и квалификации появилось что-то особенное. Я пока не знаю, в чем суть проблемы, но управлять стало сложнее». 

Подводя итоги дня, он отметил: «Это была с большим отрывом худшая квалификация в сезоне. Но давайте посмотрим, что будет завтра».

Прежде Шарль Леклер трижды стартовал в Мехико и ни разу не смог попасть на подиум. 

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Дополнительная информация: Адам Купер

 

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