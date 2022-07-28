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Формула 1 Новость

Леклер рассказал о сообщении от Феттеля после аварии во Франции

Гонщик Ferrari рассказал, что бывший напарник написал ему после невеселого завершения предыдущей гонки

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Леклер рассказал о сообщении от Феттеля после аварии во Франции
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Шарль Леклер лидировал в Ле-Кастелле, когда на 18-м круге потерял управление своей Ferrari и улетел в стену. Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда лидер Скудерии выбывает из борьбы, лидируя в гонке. 

В общем зачете монегаск уже отстает от лидирующего Макса Ферстаппена на 63 очка, что заставило экспертов говорить о том, что судьба чемпионского звания по сути уже предопределена.

Однако в четверг накануне Гран При Венгрии главной темой в паддоке стало объявление Себастьяна Феттеля о завершении карьеры. Леклер поделился воспоминаниями о немецком гонщике, вместе с которым они два года выступали в Ferrari. 

«У меня множество воспоминаний, причем связаны они вовсе не с гонками, – рассказал Шарль, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Это совместная работа на базе и эволюция наших отношений. В первый год, когда я только пришел [в Ferrari], он произвел невероятное впечатление. 

Думаю, я сам казался ему странным, так как был невероятно застенчив и даже не знал, о чем вообще можно поговорить. Но он остался моим другом и часто присылает мне сообщения – как, например, в прошлое воскресенье [после Гран При Франции]. Он всегда поддерживает, когда я испытываю какие-то сложности. Приятно осознавать, насколько я смог вырасти благодаря его поддержке».

На уточняющий вопрос, смог ли он отойти от событий в Ле-Кастелле, Леклер ответил: «У меня нет другого выхода. Если накручивать себя или постоянно думать об ошибке, ничего хорошего не будет.

Я ошибся, что стоило мне большой потери очков. Я знаю, что произошло. Вот и все. 

Сейчас мне нужно на 100% сконцентрироваться на новом уик-энде. Я изо всех сил постараюсь победить – уверен, после этого дела пойдут на лад».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

«С машиной все было в порядке»

Репортеры вновь спросили Шарля о причинах его ошибки во Франции – изначально гонщик упоминал проблемы с машиной, но позже отказался от своих слов

«Я ненавижу придумывать оправдания, говорить о порыве ветра или какой-то птице, – сказал Леклер. – Я управляю машиной, значит, я и допускаю ошибки. Да, условия немного менялись с каждым кругом, но так было у всех. 

Понятно, что когда ты едешь на пределе, все куда сложнее. Но я допускаю, что все едут на пределе». 

Он добавил: «Я понимаю, что были сомнения [в порядке ли педаль газа], но дело лишь в том, что на первой передаче крутящий момент ограничен.  Так что я говорил лишь об этом и ни о чем больше. С машиной все было в порядке».

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