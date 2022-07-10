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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Леклер рассказал о поломке, которая угрожала его победе

По словам победителя Гран При Австрии, педаль газа в его машине стала заклинивать

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Леклер рассказал о поломке, которая угрожала его победе
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Шарль Леклер уверенно выиграл Гран При Австрии, на трассе за счет лучшего темпа победив лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Более того, в Ferrari могли бы надеяться на подиум, но к тому моменту, как Карлос Сайнс догнал болид Red Bull, на его Ferrari загорелся мотор.

В этот момент у лидирующего Леклера возникли проблемы с педалью газа, что дало надежды болельщикам Ферстаппена. К счастью для Скудерии проблема не прогрессировала и не помешала Леклеру выиграть гонку.

«Гонка получилась отличной, – признался Леклер после своей победы. – С самого начала мы были быстры. Мне понравилось сражаться с Максом, и концовка гонки вышла очень непростой. У меня возникли проблемы с педалью газа. Поломка возникла сразу после схода Карлоса Сайнса, так что конечно это заставило меня поволноваться.

Когда на малых скоростях я отпускал педаль, то она зависала на положении в 20-30% мощности, не опускаясь до нуля. К этому было не просто адаптироваться, но к концу гонки мы смогли справиться с данной ситуацией.

Последние гонки для меня складывались не очень удачно, были проблемы и у команды. Так что я рад не только самой победе, но и тому, что мы показали, что у нас есть скорость и мы продолжаем борьбу за титул».

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