Леклер рассказал, на что подсадил Сайнса

Во время минувшего сезона Шарль Леклер познакомил своего нового напарника Карлоса Сайнса не только со своим стилем вождения, но и новой для Карлоса игре. Которой, впрочем, оказались обычные шахматы.

«На самом деле, я всегда увлекался этим – мне нравились шахматы в детстве, – сказал Леклер Motorsport.com. – По четвергам я играл в шахматы, так как просто не знал, чем заняться. Карлос увидел меня и сказал, мол, окей, я скачиваю это. Мы были без ума от этого в первой половине года и играли друг с другом без остановки. Он был хорош в игре вечером, но по утрам я его превосходил».

Игра стала для Сайнса новым увлечением. «Он чертовски любит играть в шахматы с Шарлем, – сказал бывший напарник Карлоса по McLaren Ландо Норрис. – Я его обыграл один раз и больше не участвовал в этом! Я могу ошибаться – он наверняка скажет вам, что я вру… Они с Шарлем играли часами».

Дополнительная информация: Люк Смит