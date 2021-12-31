Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять Следующая / Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Формула 1 Новости

Леклер рассказал, на что подсадил Сайнса

Автор:
, редактор

В какой-то момент даже Ландо Норрис, с которым у испанца раньше были весьма теплые отношения, оказался третьим лишним!

Леклер рассказал, на что подсадил Сайнса

Во время минувшего сезона Шарль Леклер познакомил своего нового напарника Карлоса Сайнса не только со своим стилем вождения, но и новой для Карлоса игре. Которой, впрочем, оказались обычные шахматы.

«На самом деле, я всегда увлекался этим – мне нравились шахматы в детстве, – сказал Леклер Motorsport.com. – По четвергам я играл в шахматы, так как просто не знал, чем заняться. Карлос увидел меня и сказал, мол, окей, я скачиваю это. Мы были без ума от этого в первой половине года и играли друг с другом без остановки. Он был хорош в игре вечером, но по утрам я его превосходил».

 

Игра стала для Сайнса новым увлечением. «Он чертовски любит играть в шахматы с Шарлем, – сказал бывший напарник Карлоса по McLaren Ландо Норрис. – Я его обыграл один раз и больше не участвовал в этом! Я могу ошибаться – он наверняка скажет вам, что я вру… Они с Шарлем играли часами».

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять
Предыдущая новость

Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять
Следующая новость

Баттон рассказал, как стал «зеленым»

Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Бывший инженер Макса: Пугало, как быстро он адаптировался
Формула 1

Бывший инженер Макса: Пугало, как быстро он адаптировался

Ферстаппен рассказал об отношениях с Алонсо
Формула 1

Ферстаппен рассказал об отношениях с Алонсо

Норрис объяснил, почему он высказался о психических проблемах
Формула 1

Норрис объяснил, почему он высказался о психических проблемах

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест
Формула 1

Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест

Бинотто рассказал, каким будет статус гонщиков в 2022 году
Формула 1

Бинотто рассказал, каким будет статус гонщиков в 2022 году

Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?
Формула 1

Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?

McLaren Больше от
McLaren
В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren
Формула 1

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год
Формула 1

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года
Формула 1

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

Самое важное:

Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Extreme E Extreme E

Баттон рассказал, как стал «зеленым»

Леклер рассказал, на что подсадил Сайнса
Формула 1 Формула 1

Леклер рассказал, на что подсадил Сайнса

Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять
Формула 1 Формула 1

Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов
Формула 1 Формула 1

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.