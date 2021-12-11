Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг

Пилоты Ferrari практически гарантировали своей команде третью строчку у Кубке конструкторов благодаря сильным выступлениям на последних этапах – однако по итогам квалификации в Абу-Даби Карлос Сайнс и Шарль Леклер стали только пятым и седьмым.

Они уступили не только соперникам из Red Bull и Mercedes, но и Ландо Норрису из McLaren.

Как рассказал Леклер, он мог быть на решетке куда выше третьего ряда.

«Первые два сектора дали понять, что это будет уникальный круг, – признался Шарль репортерам. – Но чтобы проехать их, мне пришлось атаковать слишком активно. Из-за этого шины перегрелись, и я все потерял.

Никаких особенных ошибок, просто темп упал, у меня начались проблемы с резиной. Обидно».

Ставшему третьим Ландо Норррису монегаск проиграл меньше двух десятых. Шарля спросили, возможно ли было подняться до этой позиции.

«Есть много всего, что возможно, – вздохнул тот. – Я не люблю говорить в сослагательном наклонении. Это жизнь, как сложилось – так сложилось. Я пытался сложить все вместе, и круг мог получиться очень хорошим. Но слишком острые атаки на двух первых секторах привели к тому, что я все потерял на третьем».

В общем зачете Леклер сейчас опережает Сайнса на 8,5 очков – испанец будет стартовать на две позиции впереди, что оставляет ему шанс отыграться.

«Я не удивлен его скорости, – сказал Шарль. – Это была одна из тех квалификаций, когда мне отлично ясно, откуда берется время. К слову, это добрый знак. Жаль, что сам я справился с работой не лучшим образом, но до последнего сектора круг получался отличным, так что я ни о чем не жалею».

Сам Сайнс признал, что едва ли сможет обойти Леклера по очкам по итогам Гран При Абу-Даби.

«Для этого нужно какое-то необычное развитие событий, – объяснил он. – А я этого не хочу, так как не хочу, чтобы у McLaren появился шанс обойти нас в Кубке конструкторов. Мне просто хочется завершить сезон на высокой ноте.

Сегодня мы справились с домашней работой, сильно проведя квалификацию, а завтра нужно столь же сильно провести гонку – и тогда я смогу довольным уйти на зимние каникулы, вне зависимости от позиции в чемпионате. Да, у нас есть борьба за пятое место с Карлосом и Ландо, но ведь они проводят в своих командах уже третий сезон. И даже просто возможность опередить их – это уже немало.

При этом в Ferrari рассчитывают в воскресенье выступить сильнее, чем в субботу.

«Это определяется настройками, – объяснил Леклер. – Ты можешь адаптировать свое пилотирование, но я не очень доволен настройками применительно к квалификации, так как не мог атаковать настолько, насколько хотел. Но в гонке все будет не так, там машина поедет уже лучше».

Дополнительная информация: Пабло Элизальде и Люк Смит