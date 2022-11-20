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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Леклер рассказал, как отобрал у Переса звание вице-чемпиона

Не имея возможность добиться своего за счет скорости, Шарль и Ferrari смогли переиграть соперников тактически

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер рассказал, как отобрал у Переса звание вице-чемпиона
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По ходу уик-энда Гран При Абу-Даби стало ясно, что темп Ferrari не оставляет команде шансов навязать борьбу Red Bull. В гонке Шарль Леклер стартовал третьим, позади своего главного соперника в общем зачете Серхио Переса. Но финишировал монегаск впереди – благодаря тому, что провел всего один пит-стоп против двух у Red Bull.

После финиша Шарль был совершенно вымотан. «Я атаковал на 110% с первого до последнего круга, – признался он. – Должен признать, гонка вышла для нас безупречной. Мы едва ли могли сделать сегодня больше.

Я знал, что единственная возможность обыграть Серхио – избрать иную тактику и "поиграть" с шинами. Именно так мы и поступили. И смогли провести гонку с одним пит-стопом. Так что я невероятно доволен». 

Он добавил: «Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы сделаем шаг вперед и будем биться за титул. Если вспомнить, где мы были год назад, это уже серьезный прогресс. Кроме того, к концу сезона мы стали гораздо сильнее в тактическом плане. 

Нам надо обязательно прибавлять в гоночном темпе, так как по воскресеньям нам явно сложнее. Но зимой мы приложим усилия, чтобы сократить отставание».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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