Леклер рассказал, что поможет ему побороться за победу в Канаде

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После замены силовой установки с превышением числа отведенных на сезон компонентов Шарль Леклер получил штраф и будет стартовать в канадской гонке 19-м – впереди одного лишь Юки Цуноды с аналогичным наказанием.

По словам монегаска, трасса Жиля Вильнева позволяет обгонять соперников, потому это не самое плохое место для прорыва через пелотон.

«Я не могу знать, получится у нас или нет, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – В пятницу мы проверили, и обгонять оказалось сложнее, чем мы ожидали. Но в челом, думаю, наша машина достаточно быстра.

Если умно действовать с тактикой, использовать оперативный простор – думаю, получится пробиться на четвертое место или куда-то в тот район. Это наша цель, и для этого я готов сделать все возможное».

Оценивая шансы своего напарника Карлоса Сайнса, который стартует третьим, Леклер добавил: «Надеюсь, он сможет победить. Уж если у меня не получится, он первый, кого я хочу видеть на вершине подиума. Для Карлоса это будет очень здорово. Весь уик-энд он был очень быстр, совсем близко к Максу [Ферстаппену].

Надеюсь, если где-то в конце появится машина безопасности, то при помощи небольшого везения я тоже смогу включиться в этот поединок. Хотя, конечно, это довольно оптимистичный сценарий».

Шарль признался, что уже давно – после сходов в Баку и Испании – понимал неизбежность замене мотора и положенного за это штрафа: «Это заметно усложнило нам жизнь, но вариантов тут не было. Так что я расстроен, но, с другой стороны, я знал, что так будет, и в каком-то смысле ожидал этого.

Не знаю, будут ли у нас новые штрафы, но пока это лучшее, что мы могли сделать. Ситуация не самая приятная, но я считаю верным решение [о полной замене мотора]. Любой гонщик предпочтет один раз стартовать последним, а не постоянно терять по десять позиций [при последовательной замене компонентов].

Мы постараемся выжать из гонки максимум, надеюсь, обойдется без новых технических проблем. Нам важно концентрироваться на себе и стремиться догонять Red Bull в общем зачете».

Прежде Шарль Леклкр дважды стартовал в Канаде. В 2018-м он финишировал десятым за рулем Alfa Romeo Sauber, а годом позже, когда Ф1 в последний раз до коронавирусной пандемии гостила в Монреале, стартовал на Ferrari вторым и закончил гонку третьим.