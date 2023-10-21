Леклер объяснил тактическую хитрость Ferrari в спринте

Из 20 участников спринта на Гран При США 19 использовали слики Medium, и лишь для Карлоса Сайнса команда избрала рискованный вариант с мягким составом Soft.

Испанец получил преимущество в дебюте и отыграл две позиции, но затем, по мере износа резины, он пропустил двоих соперников и с большим трудом удержался шестым под прессингом Джорджа Расселла.

Как объяснил другой пилот Скудерии Шарль Леклер, такой тактический выбор был осознанным риском с прицелом на воскресенье.

«Дело в том, что благодаря разделению тактик у нас теперь есть большой объем данных для анализа, – сказал монегаск. – Думаю, это поможет нам завтра, ведь мы будем знать, как Soft ведет себя на длинной дистанции.

Надеюсь, это принесет нам пользу – возможно, мы даже сумеем победить».

Также монегаск рассказал про старт спринта, когда со второй позиции попытался опередить Макса Ферстаппена, но в итоге лишь пропустил Льюиса Хэмилтона.

«Там было место, и я решил попробовать, – сказал он про атаку на действующего чемпиона. – Но все было довольно плотно, и в итоге я уступил Льюису. Впрочем, они [Mercedes] в любом случае были чуть быстрее в гонке, как мы и ожидали.

Теперь надо понять, как это исправить и сделать до воскресенья шаг вперед».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл