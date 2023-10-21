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Леклер объяснил тактическую хитрость Ferrari в спринте

Как объяснил гонщик после финиша на третьем месте, его напарник стартовал в субботе на шинах Soft, чтобы собрать важные данные для главной гонки

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Из 20 участников спринта на Гран При США 19 использовали слики Medium, и лишь для Карлоса Сайнса команда избрала рискованный вариант с мягким составом Soft. 

Испанец получил преимущество в дебюте и отыграл две позиции, но затем, по мере износа резины, он пропустил двоих соперников и с большим трудом удержался шестым под прессингом Джорджа Расселла. 

Как объяснил другой пилот Скудерии Шарль Леклер, такой тактический выбор был осознанным риском с прицелом на воскресенье. 

«Дело в том, что благодаря разделению тактик у нас теперь есть большой объем данных для анализа, – сказал монегаск. – Думаю, это поможет нам завтра, ведь мы будем знать, как Soft ведет себя на длинной дистанции. 

Надеюсь, это принесет нам пользу – возможно, мы даже сумеем победить».

Также монегаск рассказал про старт спринта, когда со второй позиции попытался опередить Макса Ферстаппена, но в итоге лишь пропустил Льюиса Хэмилтона. 

«Там было место, и я решил попробовать, – сказал он про атаку на действующего чемпиона. – Но все было довольно плотно, и в итоге я уступил Льюису. Впрочем, они [Mercedes] в любом случае были чуть быстрее в гонке, как мы и ожидали. 

Теперь надо понять, как это исправить и сделать до воскресенья шаг вперед». 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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