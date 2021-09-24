Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу

В Гран При России пилотам Ferrari Шарлю Леклеру и Red Bull Максу Ферстаппену внепланово заменили силовые установки, из-за чего оба будут стартовать с последнего ряда. И если Ферстаппен провел с новым мотором только вторую тренировку, то Леклер испытывал двигатель с самого утра и остался доволен прибавкой мощности.

Также гонщик Скудерии поделился своими планами по прорыву с конца стартовой решетки.

«Мотор по ощущениям стал немного мощнее, и это отлично, – заявил Леклер после тренеровок. – Что еще важнее, данные это подтверждают, так что дело не только в ощущениях. На этой трассе сложно обгонять. Я даже пытался совершать обгоны во второй тренировке, и это очень сложно.

Постараюсь сделать все возможное, но не жду легкой гонки в воскресенье. А вот Ферстаппену может быть проще, он все же заметно нас быстрее. Но я постараюсь прижаться к нему и проходить другие болиды «поровозиком».

Я сегодня именно что тренировался, старался почувствовать машину. Этот автодром требует от пилота уверенности, особенно в 90-градусных поворотах».