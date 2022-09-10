Леклер раскрыл секрет победы в квалификации Гран При Италии

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Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Италии на трассе в Монце, где в 2019 году он одержал победу в своем дебютном сезоне за команду Ferrari.

До старта Гран При считалось, что в этом сезоне данная скоростная трасса плохо подходит Скудерии, однако Леклер смог превзойти соперников даже без учета их штрафов за замену силовых установок.

«Как я смог прибавить? – переспросил Леклер вопрос после финиша квалификации. – Да просто пошел на больший риск, гнал в полую силу!

Не, серьезно, мне удался отличный круг, а не допустил не единой ошибки и просто валил на полную. Посмотрим, что выйдет завтра, но надеюсь, что нам удастся повторить результат 2019 года».

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