Леклер раскрыл секрет победы в квалификации Гран При Италии
По словам монегаска, он просто отодвинул грань допустимого риска
Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Италии на трассе в Монце, где в 2019 году он одержал победу в своем дебютном сезоне за команду Ferrari.
До старта Гран При считалось, что в этом сезоне данная скоростная трасса плохо подходит Скудерии, однако Леклер смог превзойти соперников даже без учета их штрафов за замену силовых установок.
«Как я смог прибавить? – переспросил Леклер вопрос после финиша квалификации. – Да просто пошел на больший риск, гнал в полую силу!
Не, серьезно, мне удался отличный круг, а не допустил не единой ошибки и просто валил на полную. Посмотрим, что выйдет завтра, но надеюсь, что нам удастся повторить результат 2019 года».
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