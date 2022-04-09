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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Леклер: Раньше эта трасса мне не подходила

Обладатель поула признался, что немного удивлен своей победе в квалификации

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Леклер: Раньше эта трасса мне не подходила
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Шарль Леклер выиграл поул Гран При Австралии, опередив в финале квалификации Макса Ферстаппена и Серхио Переса из Red Bull на 0,286 и 0,372 секунды соответственно. После окончания заездов он выглядел очень довольным и признался, что не считал себя фаворитом в борьбе за поул.

«Отличные ощущения! – сказал улыбаясь Леклер. – В прошлом на этой трассе мы не были сильны, к тому же она плохо подходит моему стилю вождения. Тренировки у меня прошли скомкано. На некоторых секторах я был быстр, но собрать их в один хороший круг никак не мог. Мне повезло сделать это только в финале квалификации.

Машина отлично себя ведет, но и Red Bull очень быстры. Особенно они хорошо показали себя на тренировках во время заездов на длинные дистанции с полными баками. Но результаты квалификации нас немного удивляют и обнадеживают, попробуем завтра побороться».

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