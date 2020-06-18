По регламенту Ф1 кроме официальных тестовых сессий у команд есть право потратить два дня в год на съемки – обычно их тоже совмещают с тестами или обкаткой машин. Но Ferrari уже использовала оба этих дня еще до первоначального старта чемпионата в Мельбурне – потому теперь для подготовки к возобновлению сезона команде пришлось искать новые варианты для проверки своих машин.

В итоге впервые в новейшей истории алый автомобиль проехал прямо по улицам Маранелло. Подобное было в порядке вещей много десятилетий назад во времена самого Энцо Феррари, однако традиция, казалось, осталась в прошлом. Но ее возродил Шарль Леклер за рулем новейшей SF1000.

Он на невысокой скорости выехал за исторические ворота фабрики, где прежде располагалась гоночная команда, проследовал мимо нынешней базы и музея Скудерии, добравшись до трассы во Фьорано. Однако на ней монегаск не совершил ни одного круга.

Для Ferrari это стало первой возможностью проверить машину на ходу за 100 дней – в последний раз SF1000 ездила еще на тестах в Барселоне.

«Обычно я не просыпаюсь рано по утрам, но сегодня был повод сделать это, – цитирует пилота пресс-служба. – Возможно, я также разбудил несколько человек, но было здорово проехаться по улицам Маранелло на SF1000. Очень приятно вернуться за руль, особенно на столь необычном маршруте. Вновь оказаться в кокпите – словно вернуться домой.

Это очень прикольный способ подготовки к возвращению на трассы. Скорее бы вновь проехать на SF1000, теперь уже в Австрии».