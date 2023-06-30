Леклер признал: В Ferrari не ожидали столь упорной борьбы с Red Bull

После Гран При Канады не осталось сомнений, что Ferrari удалось ощутимо прибавить в скорости. Однако после утренней пятничной тренировки в Шпильберге казалось, что с интригой в этот уик-энд дела обстоят не очень: Макс Ферстаппен уехал от преследователей на полсекунды.

Но в квалификации голландец уверенно возглавил протокол в двух первых сегментах, но во втором его почти опередил Шарль Леклер – лидеру Ferrari не хватило 0,048 секунды.

«Очень здорово, что нам наконец-то удалось провести чистую квалификацию, – признался Шарль после завершения сессии. – Мы не просто вернулись на первый ряд, ощущения от машины тоже куда лучше, ем прежде.

В первых сегментах было важно обрести уверенность, чтобы в финале показать все, на что мы способны. В итоге удалось подобраться очень близко к Максу, но все же недостаточно. Но должен сказать, что мы не ожидали оказаться так близко к Red Bulls. Это большой шаг вперед.

На самом деле, эта квалификация стала результатом двух или трех недель работы всей команды. Подготовленный на базе пакет очень помог мне сегодня. Теперь нужно подтвердить свою скорость в субботу и воскресенье».

Говоря о предстоящих гонках, Шарль добавил: «В Монреале у нас был хороший темп. Посмотрим в воскресенье, подтвердится ли он здесь. Red Bull явно поедет еще быстрее, так что нам будет непросто. Но если у нас будет шанс осложнить им жизнь, мы обязательно используем его».

Леклер будет стартовать с первого ряда в 26-й раз за карьеру и во второй в нынешнем сезоне после поула в Баку.

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