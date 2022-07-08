Леклер признал превосходство Макса в квалификации. Но не в гонке

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Шарль Леклер стартует в первого ряда решетки в Штирии, однако он совсем немного уступил обладателю поула Максу Ферстаппену. Выйдя из гоночной машины, пилот Ferrari посетовал на шины, но признал, что финальной попытке просто был медленнее.

Как и Ферстаппен, Леклер посетовал на красные флаги из-за гонщиков Mercedes. Но признал справедливость своего второго места.

«Квалификация была сложной, – согласился Леклер. – Мы все очень близки по времени круга. В своей последней попытке я не смог привести шины в идеальное для них состояние, что я могу оправдать длинным пит-стопом из-за красных флагов. И Макс оказался совсем немного быстрее. Что же, поздравляю его! И надеюсь, что в гонке преимущество будет уже у нас.

На завтра я желаю лишь, чтобы у нас была чистая гонка. В последних пяти Гран При удача была не на моей стороне. Теперь я надеюсь, что все решит не удача, а скорость. И я заработаю очки, которые я заслужил».