Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему Следующая / Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Леклер признал превосходство Макса в квалификации. Но не в гонке

Пилот Ferrari понадеялся, что в субботу и воскресенье будет быстрее

Автор:
, Редактор
Леклер признал превосходство Макса в квалификации. Но не в гонке
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шарль Леклер стартует в первого ряда решетки в Штирии, однако он совсем немного уступил обладателю поула Максу Ферстаппену. Выйдя из гоночной машины, пилот Ferrari посетовал на шины, но признал, что финальной попытке просто был медленнее.

Как и Ферстаппен, Леклер посетовал на красные флаги из-за гонщиков Mercedes. Но признал справедливость своего второго места.

«Квалификация была сложной, – согласился Леклер. – Мы все очень близки по времени круга. В своей последней попытке я не смог привести шины в идеальное для них состояние, что я могу оправдать длинным пит-стопом из-за красных флагов. И Макс оказался совсем немного быстрее. Что же, поздравляю его! И надеюсь, что в гонке преимущество будет уже у нас.

На завтра я желаю лишь, чтобы у нас была чистая гонка. В последних пяти Гран При удача была не на моей стороне. Теперь я надеюсь, что все решит не удача, а скорость. И я заработаю очки, которые я заслужил».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему
Предыдущая новость

Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему
Следующая новость

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Больше от
Сергей Иванов
Хаджар выиграл основную гонку Ф3 в Австрии, Смоляр больше всех обгонял Шпильберг
Формула 3

Хаджар выиграл основную гонку Ф3 в Австрии, Смоляр больше всех обгонял

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго Гран При Австрии
Формула 1

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго

Сотников на КАМАЗе выиграл третий день «Шелкового пути» в абсолюте
Ралли-рейды

Сотников на КАМАЗе выиграл третий день «Шелкового пути» в абсолюте

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье Гран При Австрии
Формула 1

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье

Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером Гран При Австрии
Формула 1

Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером

Леклер об упреках в адрес Ferrari: Не стоило мне трогать эту тему Гран При Австрии
Формула 1

Леклер об упреках в адрес Ferrari: Не стоило мне трогать эту тему

Самое важное:

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго
Формула 1 Формула 1

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
Формула 1 Формула 1

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье
Формула 1 Формула 1

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.