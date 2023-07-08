Леклер признал, что погорячился, критикуя Сайнса по радио

В напряженной концовке первого сегмента квалификации в Сильверстоуне гонщики Скудерии несколько раз менялись позициями на трассе, готовясь к быстрой попытке.

Карлос Сайнс пропустил Шарля Леклера еще на пит-лейне, но затем проехал мимо партнера по команде в самом разгонного круга. «Прекрасно, Карлос, прекрасно. Отличный обгон в последнем повороте», – раздраженно бросил монегаск по радио.

Испанский пилот чуть позже тоже выразил команде свое недовольство: «Не вполне честно, что вы просите меня об этом. Приносите в жертву температуру моих шин. Ну ладно. Хотя вообще я был четвертым [в промежуточном протоколе], а он – третьим. Так что для меня риск [не пройти дальше] был выше».

Уже после завершения сессии, по итогам которой он показал четвертое время, Леклер признал, что оказался под воздействием эмоций.

«Это логично, что нас [с Сайнсом] выпустили в одно время, ведь команда всегда ищет самый подходящий момент, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но когда мы уже были на трассе, возникла определенная дискуссия. У нас есть правило, что на одном этапе я решаю, первым хочу ехать или вторым, а на следующем выбор за Карлосом.

В этот раз выбирал я – и захотел быть впереди. Но в конце времени оставалось совсем мало – никто не был уверен, успеет на попытку или нет. Думаю, потому Карлос и решил обогнать.

Не самая идеальная ситуация, мы ее обсудим, но она ни на что не повлияла. Ничего серьезного.

Понятно, что когда ты за рулем, адреналин сказывается. Я не знал, успею начать круг или нет – потому и высказался более агрессивными, чем стоило бы».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Сайнс, в свою очередь, рассказал: «Это был очень напряженный момент. Я едва не вылетел из квалификации. Клетчатый флаг должен был вот-вот появиться, а все почему-то еле ехали в последнем повороте.

И в какой-то момент я не выдержал. Если бы не это, то точно не успел бы».

Карлос добавил, что в нынешней Ф1 почти никто уже не соблюдает джентльменское соглашение, по которому пилоты не обгоняют друг друга, ожидая своей очереди начать быстрый круг.

«Проблема в том, что соперники начали объезжать нас. Так как между машинами нужно оставить по четыре секунды, я просто не успевал начать круг. Но джентельменского соглашения больше нет, о нем просто забыли».

Испанец будет стартовать в воскресенье пятым – в итоге он проиграл Леклеру 0,012 секунды.