Коронавирус и гонки
Леклер присоединился к Роналду и Буффону в помощи врачам
Гонщик Ferrari вместе с другими звездами спорта принял участие в акции в поддержку Красного Креста
Знаменитые спортсмены присоединились к кампании #BeyondTheMask, направленной на помощь Красному Кресту. Эта кампания призвана собрать средства на помощь медикам в европейских странах, наиболее пострадавших от коронавируса.
Движение началось в Италии, стране с одной из самых высоких заболеваемостей коронавирусом в мире. Лицами кампании стали звезды футбола, в частности, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, его одноклубник и многолетний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон и бывшая звезда «Милана» Паоло Мальдини. В эти выходные свою солидарность с ними выразил пилот Ferrari Шарль Леклер.
«В такое чрезвычайное время даже малейшие действия могут дать огромные результаты. Давайте объединимся и вместе смело продолжим борьбу. Помогите мне поддержать тех, кто никогда не сдается. Сделайте пожертвования», – написал Леклер в твиттере, сопроводив свой призыв ссылкой, по которой можно отправить деньги для Красного Креста.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер присоединился к Роналду и Буффону в помощи врачам
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