Леклер присоединился к Роналду и Буффону в помощи врачам

Знаменитые спортсмены присоединились к кампании #BeyondTheMask, направленной на помощь Красному Кресту. Эта кампания призвана собрать средства на помощь медикам в европейских странах, наиболее пострадавших от коронавируса.

Движение началось в Италии, стране с одной из самых высоких заболеваемостей коронавирусом в мире. Лицами кампании стали звезды футбола, в частности, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, его одноклубник и многолетний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон и бывшая звезда «Милана» Паоло Мальдини. В эти выходные свою солидарность с ними выразил пилот Ferrari Шарль Леклер.

«В такое чрезвычайное время даже малейшие действия могут дать огромные результаты. Давайте объединимся и вместе смело продолжим борьбу. Помогите мне поддержать тех, кто никогда не сдается. Сделайте пожертвования», – написал Леклер в твиттере, сопроводив свой призыв ссылкой, по которой можно отправить деньги для Красного Креста.