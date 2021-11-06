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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Леклер принял потерю мощности в Мексике за поломку

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Пилот Ferrari пожаловался на снижение отдачи силовой установки в условиях высокогорья

Леклер принял потерю мощности в Мексике за поломку

Трасса в Мехико известна как самая высокогорная в чемпионате Формулы 1, она расположена на высоте более 2200 метров. Из-за разреженного воздуха в моторы попадает меньше кислорода, из-за чего их мощность снижается.

У разных двигателей это происходит неравномерно. Так накануне тренировок считалось, что чуть ли не самыми уязвимыми являются силовые установки Mercedes, а Honda и Ferrari страдают меньше.

Однако после заездов Тото Вольф заявил, что Mercedes решила проблему. А вот пилот Скудерии Шарль Леклер, напротив, жаловался по радио, что испытывает сложности из-за неисправности двигателя. Как выяснилось, никакой поломки не было.

Да, у нас случились некоторые проблемы, которые осложняли вождение, но ничего серьезного, – сказал Леклер. – Все остается под контролем, никаких проблем у нас нет. Просто в этих условиях сложнее пилотировать болид.

Собственно, проблема заключается в том, что в поворотах не хватает кутящего момента двигателя и порой кажется, что разгон недостаточно быстрый.

Мы считали, что будем здесь очень быстры, но на деле оказалось, что гонщики AlphaTauri также не уступают. В целом машины с моторами Honda показывают себя отлично. Ну и про McLaren нельзя забывать, так что просто нам не будет».

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