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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о квалификации

Леклер принес Ferrari поул в Монце

Шарль привел в восторг трибуны Монцы, Джордж Расселл показал шестую скорость, но будет стартовать вторым из-за штрафов соперников

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер принес Ferrari поул в Монце
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Квалификация Гран При Италии стала дуэлью Ferrari и Red Bull – все остальные, как быстро стало понятно, не смогли тягаться с ними по скорости на длинных прямых в Королевском парке.  

Макс Ферстаппен стал сильнейшим в первом сегменте (1:20.9), но Карлос Сайнс ответил лучшим временем во втором (1:20.8).

В первой попытке по ходу финала испанец вновь стал лучшим (1:20.584), разогнавшись в слип-стриме за Шарлем Леклером, тогда как Ферстаппен уступил обоим гонщикам Скудерии. Однако под клетчатым флагом ситуация вновь претерпела изменения: Леклер, собрав три отличных сектора, остановил секундомер на отметке 1:20.161 и принес Ferrari поул на домашней трассе. 

Ферстаппен показал второй результат, отстав на 0,145, а Сайнс даже с улучшением прежнего времени оказался лишь третьим. 

Впрочем, Макса с Карлосом ждут перестановки по решетке – как и Серхио Переса с Льюисом Хэмилтоном, которые показали четвертое и пятое время. Так что с первого ряда в воскресенье будет стартовать Джордж Расселл на Mercedes, уступивший времени поула без малого полторы секунды. 

Гонщики McLaren стали в квалификации седьмым и восьмым (для прошлогоднего победителя Даниэля Риккардо это лучший результат с Имолы).

Пьер Гасли, который заболел перед началом уик-энда, показал девятое время, а Фернандо Алонсо не провел в финале ни одной быстрой попытки – гонщик дважды выезжал на трассу, но оба раза возвращался из-за нехватки сцепления передних колес.  

Ник де Врис, Williams FW44

Ник де Врис, Williams FW44

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Квик Ник

Дебютант Формулы 1 Ник де Врис, который в субботу утром в срочном порядке заменил в Williams попавшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона, с места в карьер опередил во внутрикомандной дуэли Николя Латифи и даже имел шанс пробиться в десятку лидеров, но в решающий момент заблокировал задние колеса на торможении перед Роджей и остался 13-м. 

Эстебану Окону не хватило семи сотых, чтобы продолжить борьбу и помочь Фернандо Алонсо слип-стримом в финале. Француз из Alpine остался за бортом третьего сегмента второй раз подряд.  

В домашней для Alfa Romeo гонке ни один из гонщиков команды также не смог пробиться в десятку сильнейших.

Юки Цунода, которого все равно переставят в конец решетки, даже не выезжал из гаража на этой стадии и остался 15-м.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Знакомые все лица

После первых 18 минут из борьбы выбыли команды Aston Martin и Haas в полном составе, а также Николя Латифи из Williams (канадец жаловался на работу тормозов). Такой исход сложно назвать сюрпризом, учитывая расстановку сил в нынешнем сезоне и те проблемы, что были у Haas с самого начала итальянского уик-энда. 

При этом у Себастьяна Феттеля и Кевина Магнуссена судьи сняли результаты лучших попыток за нарушение пределов трассы.

Напомним, что расстановка пилотов на старте будет значительно отличаться от итогов квалификации, так как сразу девять участников Гран При получили различные штрафы.

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Для Шарля Леклера поул в Монце стал 17-м в карьере и восьмым в нынешнем сезоне. Представители Ferrari не стартовали на домашнем этапе команды первыми с 2019-го, когда квалификацию также выиграл Леклер.  

Результаты квалификации Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв*
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'20.161  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'20.306 0.145
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'20.429 0.268
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'21.206 1.045
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'21.524 1.363
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'21.542 1.381
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'21.584 1.423
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'21.925 1.764
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'22.648 2.487
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault    
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'22.130 1.252
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'22.235 1.357
13 Netherlands Ник де Врис Williams Mercedes 1'22.471 1.593
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'22.577 1.699
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull    
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'22.587 1.665
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'22.636 1.714
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'22.748 1.826
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'22.908 1.986
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'23.005 2.083
Полные результаты

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Ферстаппен, 1:20.922; Q2 – Сайнс, 1:20.878)

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