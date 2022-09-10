Леклер принес Ferrari поул в Монце
Шарль привел в восторг трибуны Монцы, Джордж Расселл показал шестую скорость, но будет стартовать вторым из-за штрафов соперников
Квалификация Гран При Италии стала дуэлью Ferrari и Red Bull – все остальные, как быстро стало понятно, не смогли тягаться с ними по скорости на длинных прямых в Королевском парке.
Макс Ферстаппен стал сильнейшим в первом сегменте (1:20.9), но Карлос Сайнс ответил лучшим временем во втором (1:20.8).
В первой попытке по ходу финала испанец вновь стал лучшим (1:20.584), разогнавшись в слип-стриме за Шарлем Леклером, тогда как Ферстаппен уступил обоим гонщикам Скудерии. Однако под клетчатым флагом ситуация вновь претерпела изменения: Леклер, собрав три отличных сектора, остановил секундомер на отметке 1:20.161 и принес Ferrari поул на домашней трассе.
Ферстаппен показал второй результат, отстав на 0,145, а Сайнс даже с улучшением прежнего времени оказался лишь третьим.
Впрочем, Макса с Карлосом ждут перестановки по решетке – как и Серхио Переса с Льюисом Хэмилтоном, которые показали четвертое и пятое время. Так что с первого ряда в воскресенье будет стартовать Джордж Расселл на Mercedes, уступивший времени поула без малого полторы секунды.
Гонщики McLaren стали в квалификации седьмым и восьмым (для прошлогоднего победителя Даниэля Риккардо это лучший результат с Имолы).
Пьер Гасли, который заболел перед началом уик-энда, показал девятое время, а Фернандо Алонсо не провел в финале ни одной быстрой попытки – гонщик дважды выезжал на трассу, но оба раза возвращался из-за нехватки сцепления передних колес.
Ник де Врис, Williams FW44
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Квик Ник
Дебютант Формулы 1 Ник де Врис, который в субботу утром в срочном порядке заменил в Williams попавшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона, с места в карьер опередил во внутрикомандной дуэли Николя Латифи и даже имел шанс пробиться в десятку лидеров, но в решающий момент заблокировал задние колеса на торможении перед Роджей и остался 13-м.
Эстебану Окону не хватило семи сотых, чтобы продолжить борьбу и помочь Фернандо Алонсо слип-стримом в финале. Француз из Alpine остался за бортом третьего сегмента второй раз подряд.
В домашней для Alfa Romeo гонке ни один из гонщиков команды также не смог пробиться в десятку сильнейших.
Юки Цунода, которого все равно переставят в конец решетки, даже не выезжал из гаража на этой стадии и остался 15-м.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Знакомые все лица
После первых 18 минут из борьбы выбыли команды Aston Martin и Haas в полном составе, а также Николя Латифи из Williams (канадец жаловался на работу тормозов). Такой исход сложно назвать сюрпризом, учитывая расстановку сил в нынешнем сезоне и те проблемы, что были у Haas с самого начала итальянского уик-энда.
При этом у Себастьяна Феттеля и Кевина Магнуссена судьи сняли результаты лучших попыток за нарушение пределов трассы.
Напомним, что расстановка пилотов на старте будет значительно отличаться от итогов квалификации, так как сразу девять участников Гран При получили различные штрафы.
Дополнение: FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
Для Шарля Леклера поул в Монце стал 17-м в карьере и восьмым в нынешнем сезоне. Представители Ferrari не стартовали на домашнем этапе команды первыми с 2019-го, когда квалификацию также выиграл Леклер.
Результаты квалификации Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв*
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.161
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'20.306
|0.145
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.429
|0.268
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'21.206
|1.045
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'21.524
|1.363
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'21.542
|1.381
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'21.584
|1.423
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'21.925
|1.764
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'22.648
|2.487
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'22.130
|1.252
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'22.235
|1.357
|13
|Ник де Врис
|Williams
|Mercedes
|1'22.471
|1.593
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'22.577
|1.699
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'22.587
|1.665
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'22.636
|1.714
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'22.748
|1.826
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'22.908
|1.986
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'23.005
|2.083
|Полные результаты
*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Ферстаппен, 1:20.922; Q2 – Сайнс, 1:20.878)
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