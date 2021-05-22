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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о квалификации

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

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, Ответственный редактор

Монегаск стал сильнейшим в субботней сессии на домашней трассе, опередив Макса Ферстаппена из Red Bull и Валттери Боттаса из Mercedes

Леклер принес Ferrari первый поул за два года, даже разбив машину

С самого начала уик-энда в Монте-Карло стало понятно, что силы команд здесь очень близки, но действующие чемпионы из Mercedes находятся в шаге позади главных конкурентов. 

Ferrari и Red Bull оспаривали лидерство в тренировках – и квалификация стала продолжением этой борьбы. В первой попытке финального сегмента Шарль Леклер захватил первую строчку (1:10.246), Макс Ферстаппен проиграл кумиру местных болельщиков 0,230 секунды. 

Вторую попытку пилоты провести не смогли, так как Шарль попал в аварию у бассейна, вызвав красные флаги. Он задел внутренний барьер во второй «эске», сломав подвеску переднего правого колеса, после чего неуправляемая машина влетела в ограждение под пит-лейном.

 

Это первый поул в Монако для местных пилотов и первый для Ferrari с Гран При Мексики 2019 года. При этом возможен сценарий, по которому машине Шарля потребуется замена коробки передач, за которую он будет переставлен на пять позиций назад. 

Примечательно, что в момент аварии Ферстаппен был на быстром круге и поставил абсолютно рекордное время на первом секторе. Также очень хорошую попытку проводил и Валттери Боттас из Mercedes, который в итоге стартует третьим.

Льюис Хэмилтон весь уик-энд не мог угнаться за напарником и в итоге начнет гонку только с седьмой позиции. Лидера сезона опередили Карлос Сайнс и Ландо Норрис – обоим не хватило одной сотой, чтобы оказаться выше, – а также Пьер Гасли.

В десятку также вошли Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци, а вот Серхио Пересу после неудачной первой попытки предстоит стартовать только девятым.

Победитель двух квалификаций в Монако Даниэль Риккардо не пробился в десятку сильнейших, но опередил Лэнса Стролла из Aston Martin на 0,002 секунды. 

Никита Мазепин проехал в первом сегменте на две секунды хуже лучшего времени и остался 19-м и последним. Его партнер по Haas Мик Шумахер не принимал участия в сессии после утренней аварии.

Все пилоты первой десятки будут стартовать на самых мягких шинах Soft (С5).

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако.

Результаты квалификации Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'10.346  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'10.576 0.230
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'10.601 0.255
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'10.611 0.265
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'10.620 0.274
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'10.900 0.554
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'11.095 0.749
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'11.419 1.073
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'11.573 1.227
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'11.779 1.433
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'11.486 1.140
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'11.598 1.252
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'11.600 1.254
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'11.642 1.296
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'11.830 1.484
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'12.096 1.750
17 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'12.205 1.859
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'12.366 2.020
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'12.958 2.612
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari    
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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