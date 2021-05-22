С самого начала уик-энда в Монте-Карло стало понятно, что силы команд здесь очень близки, но действующие чемпионы из Mercedes находятся в шаге позади главных конкурентов.

Ferrari и Red Bull оспаривали лидерство в тренировках – и квалификация стала продолжением этой борьбы. В первой попытке финального сегмента Шарль Леклер захватил первую строчку (1:10.246), Макс Ферстаппен проиграл кумиру местных болельщиков 0,230 секунды.

Вторую попытку пилоты провести не смогли, так как Шарль попал в аварию у бассейна, вызвав красные флаги. Он задел внутренний барьер во второй «эске», сломав подвеску переднего правого колеса, после чего неуправляемая машина влетела в ограждение под пит-лейном.

Это первый поул в Монако для местных пилотов и первый для Ferrari с Гран При Мексики 2019 года. При этом возможен сценарий, по которому машине Шарля потребуется замена коробки передач, за которую он будет переставлен на пять позиций назад.

Примечательно, что в момент аварии Ферстаппен был на быстром круге и поставил абсолютно рекордное время на первом секторе. Также очень хорошую попытку проводил и Валттери Боттас из Mercedes, который в итоге стартует третьим.

Льюис Хэмилтон весь уик-энд не мог угнаться за напарником и в итоге начнет гонку только с седьмой позиции. Лидера сезона опередили Карлос Сайнс и Ландо Норрис – обоим не хватило одной сотой, чтобы оказаться выше, – а также Пьер Гасли.

В десятку также вошли Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци, а вот Серхио Пересу после неудачной первой попытки предстоит стартовать только девятым.

Победитель двух квалификаций в Монако Даниэль Риккардо не пробился в десятку сильнейших, но опередил Лэнса Стролла из Aston Martin на 0,002 секунды.

Никита Мазепин проехал в первом сегменте на две секунды хуже лучшего времени и остался 19-м и последним. Его партнер по Haas Мик Шумахер не принимал участия в сессии после утренней аварии.

Все пилоты первой десятки будут стартовать на самых мягких шинах Soft (С5).

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Монако.

Результаты квалификации Гран При Монако