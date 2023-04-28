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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о квалификации

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

В пятницу участники Ф1 разыгрывали стартовые позиции воскресной гонки. Сильнейшим третий дог подряд стал монегаск на Ferrari, опередивший дуэт Red Bull

Александр Кабановский
Автор:
Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Квалификация на бакинских улицах стала дуэлью Шарля Леклера с Максом Ферстаппеном. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, чемпион из Red Bull – во втором. 

Уже в первой быстрой попытке финала Макс с Шарлем побили прежний рекорд трассы, установленный в 2019 году Валттери Боттасом. При этом они показали абсолютно одинаковое время (1:40.445), но гонщик Red Bull проехал свой круг раньше, а потому оказался впереди. 

Серхио Перес в этот момент уступал им чуть больше одной десятой, а Карлос Сайнс на четвертом месте – полсекунды с лишним. 

Все должны были решить финальные быстрые круги. 

Леклер завершил попытку первым –1:40.203 с рекордом второго сектора. Его соперники тоже прибавили. Серхио стал быстрейшим на первом секторе, а Макс – на третьем, но по общему времени оба остались позади гонщика Ferrari.

Действующий чемпион стартует в главной гонке вторым, его напарник будет на решетке третьим.

Сайнс не улучшил своего времени и отстал от Леклера на восемь десятых, но для четвертого места хватило и такого результата. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон сумел опередить своего принципиального соперника Фернандо Алонсо – два чемпиона едва не столкнулись, выехав с пит-лейна на последних минутах. Британец слишком резко затормозил перед вторым поворотом, и испанскому пилоту пришлось отворачивать в сторону. 

В итоге Льюис проехал свой круг на 0,076 секунды быстрее.

Четвертый ряд займут Ландо Норрис на доработанной McLaren и Юки Цунода, котороый пробился в десятку впервые со старта сезона. 

Лэнс Стролл стал жертвой отказа DRS: подвижная плоскость не открылась на главной прямой, и канадец из Aston marton остался лишь девятым. Оскар Пиастри показал одно время со Строллом, но сделал это позже соперника – потому остался десятым.

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Худшая для Джорджа и лучшая для Логана

Джордж Расселл стал первым в нынешнем сезоне пилотом Mercedes, не сумевшим пробиться в финальную десятку. До того британец трижды подряд обгонял своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, но в Баку уступил тому неуловимые 0,004 – и именно они определили границу между десятым и 11-м местом.

На той же стадии из пятничной сессии выбыл и Логан Сарджент – но для американца 15-е время, напротив, стало лучшим результатом в сезоне и карьере. Теперь все гонщики пелотона хоть раз выходили из первого сегмента. 

Между двумя пилотами в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine), Алекс Элбон (Williams) и Валттери Боттас (Alfa Romeo).

Машина Ника да Вриса, AlphaTauti AT04, после аварии

Машина Ника да Вриса, AlphaTauti AT04, после аварии

Две аварии, две Haas и две сотых

Первый сегмент растянулся почти на 50 минут из-за двух аварий, потребовавших красных флагов. Сначала в третьем повороте разбил AlphaTauri Ник де Врис, а вскоре после возобновления борьбы практически в том же самом месте задел ограждение Пьер Гасли, машину которого только-только восстановили после утреннего пожара.

Таким образом, по скорости предстояло отсеять всего троих пилотов – и в это число вошли оба представителя Haas. У Нико Хюлькенберга на последних минутах начались неполадки в моторе, стоившие, по оценкам главы команды Гюнтера Штайнера, минимум трех десятых. 

Кевин Магнуссен, которому после тренировки заменили отказавший топливный насос, потерял время в самом начале сегмента из-за проблем в электрике.

Наконец, Чжоу Гуаньюй во второй раз подряд выбыл на этой стадии квалификации. Чтобы пройти дальше, китайскому гонщику Alfa Romeo не хватило лишь двух сотых секунды.

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Для Шарля Леклера поул стал первым с прошлогоднего Сингапура и 22-м в карьере – столько же в активе Ферстаппена и Алонсо. Монегаск два последних года стартовал в Азербайджане с поула, но ни разу не смог выиграть эту гонку.  

Результаты квалификации Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'40.203  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'40.391 0.188
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'40.495 0.292
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'41.016 0.813
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'41.177 0.974
6 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'41.253 1.050
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'41.281 1.078
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'41.581 1.378
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'41.611 1.408
10 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'41.611 1.408
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'41.654 1.451
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'41.798 1.595
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'41.818 1.615
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'42.259 2.056
15 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'42.395 2.192
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'42.642 2.439
17 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'42.755 2.552
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'43.417 3.214
19 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'44.853 4.650
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'55.282 15.079
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