Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку
В пятницу участники Ф1 разыгрывали стартовые позиции воскресной гонки. Сильнейшим третий дог подряд стал монегаск на Ferrari, опередивший дуэт Red Bull
Квалификация на бакинских улицах стала дуэлью Шарля Леклера с Максом Ферстаппеном. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, чемпион из Red Bull – во втором.
Уже в первой быстрой попытке финала Макс с Шарлем побили прежний рекорд трассы, установленный в 2019 году Валттери Боттасом. При этом они показали абсолютно одинаковое время (1:40.445), но гонщик Red Bull проехал свой круг раньше, а потому оказался впереди.
Серхио Перес в этот момент уступал им чуть больше одной десятой, а Карлос Сайнс на четвертом месте – полсекунды с лишним.
Все должны были решить финальные быстрые круги.
Леклер завершил попытку первым –1:40.203 с рекордом второго сектора. Его соперники тоже прибавили. Серхио стал быстрейшим на первом секторе, а Макс – на третьем, но по общему времени оба остались позади гонщика Ferrari.
Действующий чемпион стартует в главной гонке вторым, его напарник будет на решетке третьим.
Сайнс не улучшил своего времени и отстал от Леклера на восемь десятых, но для четвертого места хватило и такого результата.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон сумел опередить своего принципиального соперника Фернандо Алонсо – два чемпиона едва не столкнулись, выехав с пит-лейна на последних минутах. Британец слишком резко затормозил перед вторым поворотом, и испанскому пилоту пришлось отворачивать в сторону.
В итоге Льюис проехал свой круг на 0,076 секунды быстрее.
Четвертый ряд займут Ландо Норрис на доработанной McLaren и Юки Цунода, котороый пробился в десятку впервые со старта сезона.
Лэнс Стролл стал жертвой отказа DRS: подвижная плоскость не открылась на главной прямой, и канадец из Aston marton остался лишь девятым. Оскар Пиастри показал одно время со Строллом, но сделал это позже соперника – потому остался десятым.
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Худшая для Джорджа и лучшая для Логана
Джордж Расселл стал первым в нынешнем сезоне пилотом Mercedes, не сумевшим пробиться в финальную десятку. До того британец трижды подряд обгонял своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, но в Баку уступил тому неуловимые 0,004 – и именно они определили границу между десятым и 11-м местом.
На той же стадии из пятничной сессии выбыл и Логан Сарджент – но для американца 15-е время, напротив, стало лучшим результатом в сезоне и карьере. Теперь все гонщики пелотона хоть раз выходили из первого сегмента.
Между двумя пилотами в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine), Алекс Элбон (Williams) и Валттери Боттас (Alfa Romeo).
Машина Ника да Вриса, AlphaTauti AT04, после аварии
Две аварии, две Haas и две сотых
Первый сегмент растянулся почти на 50 минут из-за двух аварий, потребовавших красных флагов. Сначала в третьем повороте разбил AlphaTauri Ник де Врис, а вскоре после возобновления борьбы практически в том же самом месте задел ограждение Пьер Гасли, машину которого только-только восстановили после утреннего пожара.
Таким образом, по скорости предстояло отсеять всего троих пилотов – и в это число вошли оба представителя Haas. У Нико Хюлькенберга на последних минутах начались неполадки в моторе, стоившие, по оценкам главы команды Гюнтера Штайнера, минимум трех десятых.
Кевин Магнуссен, которому после тренировки заменили отказавший топливный насос, потерял время в самом начале сегмента из-за проблем в электрике.
Наконец, Чжоу Гуаньюй во второй раз подряд выбыл на этой стадии квалификации. Чтобы пройти дальше, китайскому гонщику Alfa Romeo не хватило лишь двух сотых секунды.
Для Шарля Леклера поул стал первым с прошлогоднего Сингапура и 22-м в карьере – столько же в активе Ферстаппена и Алонсо. Монегаск два последних года стартовал в Азербайджане с поула, но ни разу не смог выиграть эту гонку.
Результаты квалификации Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'40.203
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'40.391
|0.188
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'40.495
|0.292
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'41.016
|0.813
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'41.177
|0.974
|6
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'41.253
|1.050
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'41.281
|1.078
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'41.581
|1.378
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'41.611
|1.408
|10
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'41.611
|1.408
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'41.654
|1.451
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'41.798
|1.595
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'41.818
|1.615
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'42.259
|2.056
|15
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'42.395
|2.192
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'42.642
|2.439
|17
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'42.755
|2.552
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'43.417
|3.214
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'44.853
|4.650
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'55.282
|15.079
|Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При Азербайджана
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