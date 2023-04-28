Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Квалификация на бакинских улицах стала дуэлью Шарля Леклера с Максом Ферстаппеном. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, чемпион из Red Bull – во втором.

Уже в первой быстрой попытке финала Макс с Шарлем побили прежний рекорд трассы, установленный в 2019 году Валттери Боттасом. При этом они показали абсолютно одинаковое время (1:40.445), но гонщик Red Bull проехал свой круг раньше, а потому оказался впереди.

Серхио Перес в этот момент уступал им чуть больше одной десятой, а Карлос Сайнс на четвертом месте – полсекунды с лишним.

Все должны были решить финальные быстрые круги.

Леклер завершил попытку первым –1:40.203 с рекордом второго сектора. Его соперники тоже прибавили. Серхио стал быстрейшим на первом секторе, а Макс – на третьем, но по общему времени оба остались позади гонщика Ferrari.

Действующий чемпион стартует в главной гонке вторым, его напарник будет на решетке третьим.

Сайнс не улучшил своего времени и отстал от Леклера на восемь десятых, но для четвертого места хватило и такого результата.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон сумел опередить своего принципиального соперника Фернандо Алонсо – два чемпиона едва не столкнулись, выехав с пит-лейна на последних минутах. Британец слишком резко затормозил перед вторым поворотом, и испанскому пилоту пришлось отворачивать в сторону.

В итоге Льюис проехал свой круг на 0,076 секунды быстрее.

Четвертый ряд займут Ландо Норрис на доработанной McLaren и Юки Цунода, котороый пробился в десятку впервые со старта сезона.

Лэнс Стролл стал жертвой отказа DRS: подвижная плоскость не открылась на главной прямой, и канадец из Aston marton остался лишь девятым. Оскар Пиастри показал одно время со Строллом, но сделал это позже соперника – потому остался десятым.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Худшая для Джорджа и лучшая для Логана

Джордж Расселл стал первым в нынешнем сезоне пилотом Mercedes, не сумевшим пробиться в финальную десятку. До того британец трижды подряд обгонял своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, но в Баку уступил тому неуловимые 0,004 – и именно они определили границу между десятым и 11-м местом.

На той же стадии из пятничной сессии выбыл и Логан Сарджент – но для американца 15-е время, напротив, стало лучшим результатом в сезоне и карьере. Теперь все гонщики пелотона хоть раз выходили из первого сегмента.

Между двумя пилотами в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine), Алекс Элбон (Williams) и Валттери Боттас (Alfa Romeo).

Машина Ника да Вриса, AlphaTauti AT04, после аварии

Две аварии, две Haas и две сотых

Первый сегмент растянулся почти на 50 минут из-за двух аварий, потребовавших красных флагов. Сначала в третьем повороте разбил AlphaTauri Ник де Врис, а вскоре после возобновления борьбы практически в том же самом месте задел ограждение Пьер Гасли, машину которого только-только восстановили после утреннего пожара.

Таким образом, по скорости предстояло отсеять всего троих пилотов – и в это число вошли оба представителя Haas. У Нико Хюлькенберга на последних минутах начались неполадки в моторе, стоившие, по оценкам главы команды Гюнтера Штайнера, минимум трех десятых.

Кевин Магнуссен, которому после тренировки заменили отказавший топливный насос, потерял время в самом начале сегмента из-за проблем в электрике.

Наконец, Чжоу Гуаньюй во второй раз подряд выбыл на этой стадии квалификации. Чтобы пройти дальше, китайскому гонщику Alfa Romeo не хватило лишь двух сотых секунды.

Для Шарля Леклера поул стал первым с прошлогоднего Сингапура и 22-м в карьере – столько же в активе Ферстаппена и Алонсо. Монегаск два последних года стартовал в Азербайджане с поула, но ни разу не смог выиграть эту гонку.

Результаты квалификации Гран При Азербайджана