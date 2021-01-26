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Формула 1 / Частные тесты Ferrari / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

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Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Автор:
, журналист (Италия)

Во вторник за руль Ferrari SF71H во Фьорано сел основной гонщик команды

Скудерия продолжает свои пятидневные тесты на машине 2018 года. Если первый день отдали молодежи из Академии, то во второй к работе приступил Шарль Леклер. 

Монегаск в последний раз выезжал на трассу 44 дня назад, а последние недели прошли для него под знаком борьбы с коронавирусом

Шарль не выступал за Ferrari в том сезоне, когда SF71H использовалась в гонках, но быстро нашел общий язык с машиной и уже к середине дня довел свой результат до 57,1 секунды. Это на несколько десятых быстрее, чем было у россиянина Роберта Шварцмана днем ранее.

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Любопытно, что между сериями кругов Леклер делал довольно долгие паузы – по всей видимости, для брифингов с инженерами. 

Программа монегаска продолжилась после обеда. Всего команда запланировала для него один полный день во Фьорано.  

В среду за руль сядет новобранец команды Карлос Сайнс, который проведет на тестах полтора дня для лучшего знакомства с командой и ее принципами работы.

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
1/3

Фотограф: Ferrari Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
2/3

Фотограф: Ferrari Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
3/3

Фотограф: Ferrari Ferrari

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Частные тесты Ferrari
Сессия Вторник
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari , Scuderia Ferrari
Автор Марко Ди Марко

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