Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Скудерия продолжает свои пятидневные тесты на машине 2018 года. Если первый день отдали молодежи из Академии, то во второй к работе приступил Шарль Леклер.

Монегаск в последний раз выезжал на трассу 44 дня назад, а последние недели прошли для него под знаком борьбы с коронавирусом.

Шарль не выступал за Ferrari в том сезоне, когда SF71H использовалась в гонках, но быстро нашел общий язык с машиной и уже к середине дня довел свой результат до 57,1 секунды. Это на несколько десятых быстрее, чем было у россиянина Роберта Шварцмана днем ранее.

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Любопытно, что между сериями кругов Леклер делал довольно долгие паузы – по всей видимости, для брифингов с инженерами.

Программа монегаска продолжилась после обеда. Всего команда запланировала для него один полный день во Фьорано.

В среду за руль сядет новобранец команды Карлос Сайнс, который проведет на тестах полтора дня для лучшего знакомства с командой и ее принципами работы.