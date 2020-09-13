Леклер превзошел ожидания Ferrari. У Феттеля опять не получилось

Шарль Леклер стал пятым в квалификации Гран При Тосканы, отчасти сняв груз с плеч Ferrari. Болид SF1000 все еще не хорош, но на трассах с высокой прижимной силой он работает лучше. Однако, Себастьяну Феттелю это не помогло.

SF1000 изначально не был быстрой машиной, а силовая установка Ferrari далеко не самая мощная. Но восемь ужасных дней в Спа и Монце показали еще и неспособность команды адаптироваться к трассам с низкой прижимной силой.

Сейчас Ferrari по силам занимать места в районе восьмого-десятого. Если они добиваются большего, то это удача, если меньшего - повод для анализа. Леклер, который был разочарован в Монце, сегодня осторожно улыбался, осознавая, что добился немыслимого результата.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

«Я сегодня выложился полностью, – подтвердил монегаск. – Пятое место точно превзошло наши ожидания, так что я очень доволен. В Монце и Спа было тяжело. Машиной трудно управлять на трассах с низкой аэродинамической нагрузкой, и сложно подобрать настройки. Здесь же мы нашли верный баланс, что сразу же повысило мою уверенность».

Команда дала Леклеру машину, повышающую уверенность, а он ей ответил позицией, которая сейчас на вес золота. На результат Шарля повлияла и удача в виде разворота Эстебана Окона, который лишил попыток всех, кто ехал позади француза. Отставание Леклера от Хэмилтона все еще высоко (1.126 секунды), но соперников в середине пелотона оказалось меньше, чем ожидалось.

Что касается разрыва между Леклером и Феттелем (0.534), то он оказался даже больше, чем между Ферстаппеном и Элбоном (0.445). В история Себа и Ferrari идет обратный отсчет до Абу-Даби, и трудно поверить, что у пилота высокая мотивация. Но 14-ю позицию Себастьяна, даже позади Райкконена, трудно объяснить только мотивацией.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Между SF1000 и Себом никогда не было хороших отношений, а идиллии с машиной нет даже у Леклера. Но Ferrari нужен Феттель, чтобы побороться за все еще достижимое третье место в Кубке конструкторов. У команд-соперников очень равные тандемы пилотов, чего Скудерии не хватает.

«Мы хотели развернуть тенденцию после двух трудных этапов в Спа и Монце, – сказал спортивный директор Ferrari Лоран Мекис. – И думаю, нам это удалось. Леклер стал пятым, как минимум в субботу оставив позади ведущих плотную борьбу середняков. А на большее мы и не можем рассчитывать.

Завтра нас ждет тяжелая гонка, в которой минимум десять машин будут бороться за позицию сразу после подиума, и нам нужно сработать идеально во всех смыслах: стратегия, надежность, пит-стопы. Цель все та же: набрать как можно больше очков. А 1000-й Гран При в истории Ferrari добавляет нам мотивации».