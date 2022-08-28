Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шарль Леклер занимал в концовке Гран При Бельгии пятую позицию, когда команда Ferrari решила перевести своего пилота на шины Soft, чтобы тот попробовал отобрать у Макса Ферстаппена бонус за лучшее время круга.

Монегаск заехал на пит-лейн в конце 42-го круга, но после возвращения на трассу оказался под атаками Фернандо Алонсо. Испанец из Alpine даже смог выйти вперед в конце подъема Кеммель.

Леклеру удалось вернуть позицию на 44-м и последнем круге гонки, но сразу после финиша стало известно, что во время визита к механикам Шарль превысил скорость на пит-лейне. Пять секунд штрафа отбросили монегаска на шестую позицию в протоколе, а лучший круг так и остался у Ферстаппена.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что привело к нарушению. На всех машинах Ф1 скорость на пит-лейне контролируется электроникой, но применительно к F1-75 Леклера имела место почти детективная история.

«Все было практически на грани, – признался Бинотто на вечерней медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com о решении сменить Шарлю шины. – Дело в том, что мы не могли использовать датчики для контроля скорости. Они сгорели в тот момент, когда [на первых кругах] на машине возник перегрев тормозов переднего правого колеса.

А это случилось потому, что в воздуховод попала пленка от шлема Макса Ферстаппена (которую тот сорвал, проехав через поднятую соперниками тучу песка – прим.ред.). После отказа датчиков наша система уже работала не столь точно.

Думаю, в целом это просто невезение. Дело не в решении провести пит-стоп или риске. Условия вполне позволяли побороться за лучшее время круга».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Эрик Юниус

Леклер превысил скорость на пит-лейне, ограниченную в Спа 80 км/ч, всего на 1 км/ч. Но в Формуле 1 для таких нарушений не предусмотрено запаса на погрешность.

Бинотто продолжил: «У нас была возможность побороться за лучший круг. Отрыв от Фернандо был достаточным, потому мы и попытались.

Считаю, что это решение было верным. Мы знали, что Фернандо окажется совсем рядом. И даже допускали потерю позиции.

Но мы знали, что даже в этом случае Шарль сможет отыграться благодаря свежим шинам. К тому же, использование DRS помогло бы проехать круг быстрее.

Повторюсь, решение о [пит-стопе] было верным. В Формуле 1 вы должны уметь принимать смелые решения».

На финальном круге гонки Леклер показал лучшее для себя время, но оно оказалось на 0,6 секунды хуже, чем ранее установил Ферстаппен.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь