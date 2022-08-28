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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Леклер превысил скорость на пит-лейне в Спа. Казалось бы, при чем тут Макс?

Маттиа Бинотто рассказал об удивительной череде событий, которые стоили его пилоту штрафа, одной позиции и двух очков

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Леклер превысил скорость на пит-лейне в Спа. Казалось бы, при чем тут Макс?
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Шарль Леклер занимал в концовке Гран При Бельгии пятую позицию, когда команда Ferrari решила перевести своего пилота на шины Soft, чтобы тот попробовал отобрать у Макса Ферстаппена бонус за лучшее время круга.

Монегаск заехал на пит-лейн в конце 42-го круга, но после возвращения на трассу оказался под атаками Фернандо Алонсо. Испанец из Alpine даже смог выйти вперед в конце подъема Кеммель.

Леклеру удалось вернуть позицию на 44-м и последнем круге гонки, но сразу после финиша стало известно, что во время визита к механикам Шарль превысил скорость на пит-лейне. Пять секунд штрафа отбросили монегаска на шестую позицию в протоколе, а лучший круг так и остался у Ферстаппена. 

Глава Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что привело к нарушению. На всех машинах Ф1 скорость на пит-лейне контролируется электроникой, но применительно к F1-75 Леклера имела место почти детективная история. 

«Все было практически на грани, – признался Бинотто на вечерней медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com о решении сменить Шарлю шины. – Дело в том, что мы не могли использовать датчики для контроля скорости. Они сгорели в тот момент, когда [на первых кругах] на машине возник перегрев тормозов переднего правого колеса.

А это случилось потому, что в воздуховод попала пленка от шлема Макса Ферстаппена (которую тот сорвал, проехав через поднятую соперниками тучу песка – прим.ред.). После отказа датчиков наша система уже работала не столь точно.   

Думаю, в целом это просто невезение. Дело не в решении провести пит-стоп или риске. Условия вполне позволяли побороться за лучшее время круга».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Эрик Юниус

Леклер превысил скорость на пит-лейне, ограниченную в Спа 80 км/ч, всего на 1 км/ч. Но в Формуле 1 для таких нарушений не предусмотрено запаса на погрешность. 

Бинотто продолжил: «У нас была возможность побороться за лучший круг. Отрыв от Фернандо был достаточным, потому мы и попытались. 

Считаю, что это решение было верным. Мы знали, что Фернандо окажется совсем рядом. И даже допускали потерю позиции. 

Но мы знали, что даже в этом случае Шарль сможет отыграться благодаря свежим шинам. К тому же, использование DRS помогло бы проехать круг быстрее. 

Повторюсь, решение о [пит-стопе] было верным. В Формуле 1 вы должны уметь принимать смелые решения».

На финальном круге гонки Леклер показал лучшее для себя время, но оно оказалось на 0,6 секунды хуже, чем ранее установил Ферстаппен.

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